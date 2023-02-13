藏壽司「三麗鷗置物盒」只送不賣！豪華「鮭魚塔」登場

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」自今年1月起攜手三麗鷗，推出一系列聯名扭蛋與週邊商品。自2月22日起，將再推出「三麗鷗家族桌上型置物盒」，只送不賣，限量15,000個。除此之外，藏壽司還打造「名鮭盛世祭」活動，推出鮭魚肚贅澤海鮮塔、魚卵贅澤三貫軍艦等多款品項，滿足粉絲們的喜好。

藏壽司與三麗鷗所推出的「三麗鷗家族桌上型置物盒」，盒上印滿日式開運圖樣的Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗以及大耳狗喜拿，實用之餘還充滿繽紛活潑的色彩。2月22日起，消費滿1,200元並按讚官方臉書或IG，即可免費兌換，全台限量15,000個，送完為止。