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藏壽司「三麗鷗置物盒」只送不賣！豪華「鮭魚塔」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
滿溢大粒鮭魚卵軍艦，每盤80元。圖／藏壽司提供
滿溢大粒鮭魚卵軍艦，每盤80元。圖／藏壽司提供

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」自今年1月起攜手三麗鷗，推出一系列聯名扭蛋與週邊商品。自2月22日起，將再推出「三麗鷗家族桌上型置物盒」，只送不賣，限量15,000個。除此之外，藏壽司還打造「名鮭盛世祭」活動，推出鮭魚肚贅澤海鮮塔、魚卵贅澤三貫軍艦等多款品項，滿足粉絲們的喜好。

藏壽司與三麗鷗所推出的「三麗鷗家族桌上型置物盒」，盒上印滿日式開運圖樣的Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗以及大耳狗喜拿，實用之餘還充滿繽紛活潑的色彩。2月22日起，消費滿1,200元並按讚官方臉書或IG，即可免費兌換，全台限量15,000個，送完為止。

2月17日至2月23日期間限定的「名鮭盛世祭」，則是集結鮭魚、赤蝦、干貝等人氣食材，推出7款品項，其中4款為首度登場。全新上市的「鮭魚肚贅澤海鮮塔」一次可以享受鮭魚肚與鮭魚卵，每盤80元；同樣新登場的「魚卵贅澤三貫軍艦」、「雙味魚卵赤蝦」則可以擁有不同魚卵與食材堆疊的滿足感，各為80、40元。另外還有炙烤松露美乃滋扇貝、滿溢大粒鮭魚卵軍艦、豪華三鮮、帆立貝蝦仁茶碗蒸等不同選擇。

藏壽司推出「三麗鷗家族桌上型置物盒」，只送不賣。圖／藏壽司提供
藏壽司推出「三麗鷗家族桌上型置物盒」，只送不賣。圖／藏壽司提供
豪華三鮮，一次可享干貝、鮭魚、赤蝦，每盤80元。圖／藏壽司提供
豪華三鮮，一次可享干貝、鮭魚、赤蝦，每盤80元。圖／藏壽司提供
鮭魚肚贅澤海鮮塔，80元。圖／藏壽司提供
鮭魚肚贅澤海鮮塔，80元。圖／藏壽司提供
魚卵贅澤三貫軍艦，每盤80元。圖／藏壽司提供
魚卵贅澤三貫軍艦，每盤80元。圖／藏壽司提供

鮭魚 壽司 軍艦

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