第一個路易威登LV TRAINER藝術球鞋展 本月米蘭登場

由Virgil Abloh設計的LV Trainer運動鞋，自從路易威登（Louis Vuitton，LV）2019年春夏大秀面世以來已經成為運動鞋領域的經典：其設計靈感源自正統籃球鞋，以路易威登的代表性精湛皮革工藝製作、有低筒和高筒兩種款式。自2月24日起至3月16日止，於米蘭聖巴比拉廣場的Garage Traversi舉辦的《White Canvas: LV in Residence》展覽，便將聚焦這款路易威登男裝系列的主打產品，同時也將推出同名系列，邀請當代藝術家運用各自的創作手法來重新詮釋LV Trainer運動鞋。

「先是透過展覽，讓一群藝術家獲得重視，藉由合作的運動鞋打開大門，讓更多人進入他們的作品。」這個首場以LV Trainer運動鞋為主角的展覽，是路易威登根據前男裝藝術總監Virgil Abloh的想法籌劃，並由行銷及藝術家經紀公司ICNCLST /執行長暨共同創辦人Sky Gellatly擔任策展人，將展出由藝術家Lady Pink與李奎諾尼斯（Lee Quiñones）、以及運用Rammellzee豐富的藝術遺產所重新演繹的LV Trainer運動鞋。展覽中將在藝術家作品的圍繞下，展出原創手繪運動鞋及記錄合作的多媒體裝置。限量版LV Trainer運動鞋的商售版本也將在現場販售。

Lady Pink與李奎諾尼斯將親自出席展覽開幕活動，現場在巨大白色畫布上創作的作品也將成為展覽的一部份。展場中還有一雙巨大的LV Trainer運動鞋，猶如一塊空白畫布，以沉浸式光雕投影技術將藝術家的作品投放到鞋身上。