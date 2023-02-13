台南三井OUTLET「1周年生日」吃購優惠再送大阪雙人遊
台南三井OUTLET（MITSUI OUTLET PARK台南）自2022年2月開業至今，即將迎來1周年生日，三井OUTLET將於2/17至3/12推出「1st生日新願祭」，將送出大阪來回機票＋大阪環球影城門票雙人遊、迪士尼列車台東雙人自由行，生日慶期間還有一系列物販與餐飲優惠，與民眾同樂。
疫情悶了三年，解封後「旅遊」成為熱門關鍵字、機票也搶翻天，台南三井OUTLET生日新願祭期間，每單筆消費滿3,000元可領抽獎券一張，將抽出國內外兩大旅遊獎項。
旅遊大獎包括「高雄大阪來回機票＋大阪環球影城門票雙人遊」共1組總價值45,000元，送消費者出國嗨玩大阪。此外還可抽「台鐵環島之星-迪士尼列車台東雙人自由行」共2組，今年恰逢迪士尼100周年，全台第一列迪士尼主題列車之旅，集結10款迪士尼人氣角色主題車廂和趣味設施，為台東旅增添童趣回憶。
春季也是戶外踏青出遊旺季，生日新願祭期間集結近20家運動與戶外用品陣容，推出機能服飾商品最低3折起，讓全家大小服裝裝備一次購足。
台南三井OUTLET受歡迎的餐飲，也有多家餐廳推出生日優惠，勝勢日式豬排豪華雙人餐原價1,570元、特價1,380元；十二月海陸四人套餐原價2,830元、特價2,388元；薄多義雙人分享餐推薦價787元；A Sha豬腳長壽麵特價250元。
風格家居也可趁生日優惠入手，集雅社Marshall音箱Acton ll原價11,900元、特價8,990元；Stanmore ll原價17,900元、特價13,900元；Woburn ll原價23,900元、特價18,900元。超級完美管家吸塵器HEPA進化版夢幻粉紅原價14,900元，展品價6,990元，限量30台；韓國Coway綠淨力玩美雙禦空氣清淨機原價16,800元、1+1組合價11,800元，限量20組；法國特福胖福氣炸鍋(白)+酥炸籃送Neo果汁機原價12,890元、特價4,990元，限量20組。
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