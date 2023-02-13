首爾新地標！宋慧喬、李敏鎬神仙組合亮相FENDI旗艦店

FENDI首爾首間旗艦店Palazzo FENDI Seoul，上週於當地奢華品牌薈萃的清潭洞開幕。樓高四層，佔地逾715平方米的Palazzo FENDI Seoul，由FENDI建築部設計，盡展品牌的風格。除了高級訂製服與女裝時裝藝術總監Kim Jones 、男裝與配飾藝術總監Silvia Venturini Fendi與珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi特別飛抵韓國親臨旗艦店外，亦特別於韓國首爾東大門設計廣場藝術廳（DDP Art Hall）舉辦開幕派對，包括品牌形象大使宋慧喬、李敏鎬、金多美、ZICO、安俞真等人都出席盛會，台灣時尚名人Molly Chiang莫莉、Kiwi李函也受邀出席。ZICO與李宣美亦上台演出、載歌載舞、展現FENDI的熱情活力。

外牆高16米的Palazzo FENDI Seoul，以不銹鋼修飾的幾何形狀對角線，勾勒匯聚大樓一角的中央玻璃窗，交織出以時尚都會風重新演繹的經典羅馬風圖案，配合FENDI標誌性的LED燈拱門，令人聯想到FENDI羅馬總部義大利文化宮（Palazzo della Civiltà Italiana）的外牆。四個樓層各以不同的大理石為特色，包括參照羅馬教堂的Arabescato Vagli大理石、Patagonia Black and White黑白大理石、披上淡綠色及駝色的Blue Roma大理石及華麗的Crystal Blue大理石，與外牆的金屬圖形遙相呼應。