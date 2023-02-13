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首爾新地標！宋慧喬、李敏鎬神仙組合亮相FENDI旗艦店

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）FENDI品牌形象大使李敏鎬、宋慧喬、金多美、ZICO出席FENDI首爾首間旗艦店Palazzo FENDI Seoul開幕派對。圖／FENDI提供
（由左至右）FENDI品牌形象大使李敏鎬、宋慧喬、金多美、ZICO出席FENDI首爾首間旗艦店Palazzo FENDI Seoul開幕派對。圖／FENDI提供

FENDI首爾首間旗艦店Palazzo FENDI Seoul，上週於當地奢華品牌薈萃的清潭洞開幕。樓高四層，佔地逾715平方米的Palazzo FENDI Seoul，由FENDI建築部設計，盡展品牌的風格。除了高級訂製服與女裝時裝藝術總監Kim Jones 、男裝與配飾藝術總監Silvia Venturini Fendi與珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi特別飛抵韓國親臨旗艦店外，亦特別於韓國首爾東大門設計廣場藝術廳（DDP Art Hall）舉辦開幕派對，包括品牌形象大使宋慧喬、李敏鎬、金多美、ZICO、安俞真等人都出席盛會，台灣時尚名人Molly Chiang莫莉、Kiwi李函也受邀出席。ZICO與李宣美亦上台演出、載歌載舞、展現FENDI的熱情活力。

外牆高16米的Palazzo FENDI Seoul，以不銹鋼修飾的幾何形狀對角線，勾勒匯聚大樓一角的中央玻璃窗，交織出以時尚都會風重新演繹的經典羅馬風圖案，配合FENDI標誌性的LED燈拱門，令人聯想到FENDI羅馬總部義大利文化宮（Palazzo della Civiltà Italiana）的外牆。四個樓層各以不同的大理石為特色，包括參照羅馬教堂的Arabescato Vagli大理石、Patagonia Black and White黑白大理石、披上淡綠色及駝色的Blue Roma大理石及華麗的Crystal Blue大理石，與外牆的金屬圖形遙相呼應。

地板及牆身採用不同物料拼接出層次豐富的嵌花，為每層樓創造不同氛圍及豐富色調。壁龕背面的手工浮雕更取材自Pequin圖案的條紋。新店擺設許多藝術精品，包括義大利設計師Roberto Sironi手筆的訂製古銅及古銅色玻璃陳列枱，以及牆上由長駐紐約的藝術家Fernando Mastrangelo設計的鏡面藝術品。旗艦店更著重環保永續，預計將於2023年底前獲頒受國際認可的能源與環境設計先鋒（LEED）認證。

FENDI品牌形象大使金多美出席FENDI於韓國首爾東大門設計廣場藝術廳舉辦的開幕派對。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使金多美出席FENDI於韓國首爾東大門設計廣場藝術廳舉辦的開幕派對。圖／FENDI提供
Palazzo FENDI Seoul二樓為女裝成衣、鞋履及皮草的專屬空間。圖／FENDI提供
Palazzo FENDI Seoul二樓為女裝成衣、鞋履及皮草的專屬空間。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使李敏鎬出席FENDI於韓國首爾東大門設計廣場藝術廳舉辦的開幕派對。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使李敏鎬出席FENDI於韓國首爾東大門設計廣場藝術廳舉辦的開幕派對。圖／FENDI提供
Palazzo FENDI Seoul三樓將陳列男裝系列及配飾。圖／FENDI提供
Palazzo FENDI Seoul三樓將陳列男裝系列及配飾。圖／FENDI提供
FENDI最新韓國品牌代言人、當紅偶像女團IVE隊長安俞真出席FENDI於韓國首爾東大門設計廣場藝術廳舉辦的開幕派對。圖／FENDI提供
FENDI最新韓國品牌代言人、當紅偶像女團IVE隊長安俞真出席FENDI於韓國首爾東大門設計廣場藝術廳舉辦的開幕派對。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋慧喬出席FENDI於於韓國首爾東大門設計廣場藝術廳舉辦的開幕派對。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋慧喬出席FENDI於於韓國首爾東大門設計廣場藝術廳舉辦的開幕派對。圖／FENDI提供
Palazzo FENDI Seoul四樓為FENDI Privè私人空間，樓層鋪上不銹鋼板的牆身，放置精品等待顧客發掘，還有以映襯Crystal Blue大理石的FENDI Casa沙發交織一起，同時展示Art de la Table系列。圖／FENDI提供
Palazzo FENDI Seoul四樓為FENDI Privè私人空間，樓層鋪上不銹鋼板的牆身，放置精品等待顧客發掘，還有以映襯Crystal Blue大理石的FENDI Casa沙發交織一起，同時展示Art de la Table系列。圖／FENDI提供
首間首爾首間旗艦店Palazzo FENDI Seoul於清潭洞開幕。圖／FENDI提供
首間首爾首間旗艦店Palazzo FENDI Seoul於清潭洞開幕。圖／FENDI提供
ZICO出席FENDI於韓國首爾東大門設計廣場藝術廳舉辦的開幕派對。圖／FENDI提供
ZICO出席FENDI於韓國首爾東大門設計廣場藝術廳舉辦的開幕派對。圖／FENDI提供
Palazzo FENDI Seoul一樓展售女裝皮具及配飾。圖／FENDI提供
Palazzo FENDI Seoul一樓展售女裝皮具及配飾。圖／FENDI提供

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