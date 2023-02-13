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天后蕾哈娜挺孕肚回歸！嗨翻超級盃中場 搶眼潮鞋被秒殺

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
天后蕾哈娜（Rihanna）在第57屆超級盃 (Super Bowl LVII) 登台表演，全身皆是大紅色，頗有女皇降臨的霸氣。圖／摘自instagram
天后蕾哈娜（Rihanna）在第57屆超級盃 (Super Bowl LVII) 登台表演，全身皆是大紅色，頗有女皇降臨的霸氣。圖／摘自instagram

超過一億人收看的NFL超級盃賽事，最終由堪薩斯酋長隊奪冠，而歷年總備受矚目的中場今年更是由天后蕾哈娜（Rihanna）擔綱演出，整身大紅色的搶眼穿搭，讓許多人難忘，包括腳上那雙聯名潮鞋，現在更成搶手貨！

這可能是有史以​​來最受期待的表演之一，天后蕾哈娜 （Rihanna）在第57屆超級盃 (Super Bowl LVII) 登台表演，這是七年來她第一次以歌手參與活動。在演出之前，網友便開始討論她是否會邀請特別來賓？表演哪首歌？會穿什麼？最終結果就是蕾哈娜以大紅色造型挺著孕肚，依舊嗨翻整個超級盃超過萬人的現場，以及在電視、網路前收看的民眾。天后御用造型師illjahjah也在instagram揭曉了完整搭配，其中的紅橘漸層潮鞋，更是立即被秒殺。

因為蕾哈娜穿著效應，MM6 Maison Margiela與Salomon聯名潮鞋，目前不管是何種配色都銷售一空了！圖／翻攝品牌官網
因為蕾哈娜穿著效應，MM6 Maison Margiela與Salomon聯名潮鞋，目前不管是何種配色都銷售一空了！圖／翻攝品牌官網

蕾哈娜在這次的超級盃中場表演時，身穿Loewe打造的上衣及長褲，外罩Maison Alaïa的及地長袍，全身皆是大紅色，頗有女皇降臨的霸氣。不僅如此，考量到她已經懷孕，較難再踩高跟鞋登場，於是造型師貼心的為蕾哈娜準備了MM6 Maison Margiela與Salomon聯名潮鞋。這一雙於去年11月推出鞋款，結合了前衛美學與機能性，使用抗撕裂的面料製成，屬於品牌的2022年秋冬系列產品，訂價360美元（約11,200台幣）。但因為蕾哈娜穿著效應，同時也是一般民眾能負擔起的費用，目前不管是何種配色都銷售一空了！

蕾哈娜於超級盃表演時穿著MM6 Maison Margiela與Salomon聯名潮鞋。！圖／翻攝品牌官網
蕾哈娜於超級盃表演時穿著MM6 Maison Margiela與Salomon聯名潮鞋。！圖／翻攝品牌官網

高跟鞋 台幣 超級盃

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