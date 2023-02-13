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情人節威士忌原酒浪漫喝！帝亞吉歐推3款年度限量酒款

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
蘇格登15年單一麥芽威士忌限量原酒——至日女巫，酒精濃度54.2%，建議售價4,000元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格登15年單一麥芽威士忌限量原酒——至日女巫，酒精濃度54.2%，建議售價4,000元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

浪漫的西洋情人節到來，全球第一大烈酒集團帝亞吉歐（Diageo）精心挑選3支酒款，為情人獻上專屬風味首選，在情人節創造更具有紀念性的禮物。

恰逢今年二月帝亞吉歐「Special Releases 2022年度限量臻選系列．無盡傳說2」上市，此系列每年透過首席調酒師的精準眼光，從29家酒廠當中，挑選出最具有特色及最高品質的酒廠，以限量方式推出；由首席調酒師Craig Wilson與知名藝術家Ken Taylor聯手，打造前所未有的視覺及味覺的極致饗宴。

帝亞吉歐此次精選3支知名酒廠的超凡之作，蘇格登、慕赫、泰斯卡皆為大家所熟知的酒廠，依照不同的風味及酒廠風格特色推薦給適合的另外一半，在這情人節完美展現品味深度的絕佳時刻。

蘇格登做為屢創台灣銷售佳績的單一麥芽威士忌，此次推薦蘇格登15年單一麥芽威士忌限量原酒——至日女巫，酒液熟成於二次填充美洲與歐洲橡木桶，再二次熟成於紅酒潤桶歷經八年的淬鍊，完美融合甜美紅色果香與迷人辛香料香氣。非常適合喜歡醇順口感的另一半，在品酩過程中更能發現令人驚喜的甜感風味。

Mortlach慕赫不僅作為米其林官方威士忌合作夥伴，與餐酒搭配最是絕配，更是擁有200年豐富歷史的古老酒廠，以神秘的2.81蒸餾技術，成為行家口中的傳奇存在，更有「達夫鎮野獸」的美譽。

2022年度限量臻選系列推薦蘊含馥郁層次風味的慕赫單一麥芽威士忌限量原酒——血月夜梟，經橡木新桶、茶色波特酒桶和紅麝香葡萄酒桶過桶，深邃的琥珀色酒液中散發著紅寶石般的光芒，濃郁的葡萄酒和甜葡萄香氣與慕赫獨有肉脂味交織。送給鍾愛Meaty風味的另一半最合適不過。

烈酒之王泰斯卡兼具海洋與火山的雙重特性，散發著狂野冒險的精神。此次推薦泰斯卡11年單一麥芽威士忌限量原酒——深海燦光，為經典的泰斯卡風味注入全新色彩，從輕泥煤波本桶中散發出明亮的辛香料甜味。泥煤和煙燻風味揉合辛香料的氣息，送給泥煤威士忌愛好的情人，泰斯卡全新力作絕對能夠成為情侶送禮的話題酒款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰斯卡11年單一麥芽威士忌限量原酒——深海燦光，酒精濃度55.1%，建議售價3,700元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
泰斯卡11年單一麥芽威士忌限量原酒——深海燦光，酒精濃度55.1%，建議售價3,700元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
慕赫單一麥芽威士忌限量原酒—— 血月夜梟，酒精濃度57.8%，建議售價8,400元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
慕赫單一麥芽威士忌限量原酒—— 血月夜梟，酒精濃度57.8%，建議售價8,400元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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