必勝客「8款大比薩199元」！加碼「4種新口味」可以選
情人節想好吃什麼了嗎？「必勝客」自2月14日起，連續9天推出「超值必勝嗑」優惠活動，8款指定口味比薩，外帶優惠價199元，最高現省441元，其中還包含夏威夷大比薩、燻雞絲蘑菇大比薩等全新口味，同樣可享優惠。
必勝客本次推出的優惠活動，共計有燻雞絲蘑菇大比薩、夏威夷大比薩、雙層美式臘腸大比薩、彩蔬鮮菇大比薩（奶素）等4種新口味，還有熱帶鳳梨鮮蝦大比薩、煙燻黃金總匯大比薩、白醬燻雞培根大比薩、臘腸起司三重奏大比薩等口味，共計有8款品項可供選擇，每款外帶價均為199元，最高現省441元。
「超值必勝嗑」優惠時間自2月14日至2月24日期間內的週一至週五時段，全台門市均可適用（金門店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店除外）
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