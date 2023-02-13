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必勝客「8款大比薩199元」！加碼「4種新口味」可以選

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「超值必勝嗑」共有8款口味可享優惠，其中還包含首度現身的「夏威夷」口味。圖／必勝客提供
「超值必勝嗑」共有8款口味可享優惠，其中還包含首度現身的「夏威夷」口味。圖／必勝客提供

情人節想好吃什麼了嗎？「必勝客」自2月14日起，連續9天推出「超值必勝嗑」優惠活動，8款指定口味比薩，外帶優惠價199元，最高現省441元，其中還包含夏威夷大比薩、燻雞絲蘑菇大比薩等全新口味，同樣可享優惠。

必勝客本次推出的優惠活動，共計有燻雞絲蘑菇大比薩、夏威夷大比薩、雙層美式臘腸大比薩、彩蔬鮮菇大比薩（奶素）等4種新口味，還有熱帶鳳梨鮮蝦大比薩、煙燻黃金總匯大比薩、白醬燻雞培根大比薩、臘腸起司三重奏大比薩等口味，共計有8款品項可供選擇，每款外帶價均為199元，最高現省441元。

「超值必勝嗑」優惠時間自2月14日至2月24日期間內的週一至週五時段，全台門市均可適用（金門店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店除外）

「超值必勝嗑」時間自2月14日起，共有8款大比薩享外帶199元優惠。圖／必勝客提供
「超值必勝嗑」時間自2月14日起，共有8款大比薩享外帶199元優惠。圖／必勝客提供

必勝客

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