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台北101「情人節彩蛋」 借位與最高樓合體拼出手指愛心
明天2月14日情人節，加上燈會期間，台北信義區、東區有不少吸睛的燈會據點，情人節當晚，台北101大樓將上演「愛情互動」點燈，在台北101大樓周邊現場透過借位擺拍，一張吸睛的示愛照立即誕生。
台北101在情人節當晚特別準備與民眾互動的動畫燈網，經過台北101附近的民眾，不妨抬頭注意101大樓外牆的燈光秀，只要透過借位拍攝，單手手比愛心，就可以與台北101大樓的可愛動畫，一起拼出充滿愛意的愛心照。
2月19日前正逢「台灣燈會在台北」，登上台北101觀景台，還可以一覽全台北燈區的360度鳥瞰美景。此外，新光三越台北信義新天地、統一代百貨、誠品松菸、松菸文創園區、國父紀念館一路到台北東區商圈與SOGO百貨，都有兔年燈展、燈會相關展區呈現。還沒看過燈會的民眾，不妨來趟夜間漫步、浪漫賞燈。
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