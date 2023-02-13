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台北101「情人節彩蛋」 借位與最高樓合體拼出手指愛心

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
情人節當晚，台北101大樓將不定時展演「愛情互動」點燈，可透過借位擺拍，拍出充滿吸睛的愛心照。圖／台北101提供
情人節當晚，台北101大樓將不定時展演「愛情互動」點燈，可透過借位擺拍，拍出充滿吸睛的愛心照。圖／台北101提供

明天2月14日情人節，加上燈會期間，台北信義區、東區有不少吸睛的燈會據點，情人節當晚，台北101大樓將上演「愛情互動」點燈，在台北101大樓周邊現場透過借位擺拍，一張吸睛的示愛照立即誕生。

台北101在情人節當晚特別準備與民眾互動的動畫燈網，經過台北101附近的民眾，不妨抬頭注意101大樓外牆的燈光秀，只要透過借位拍攝，單手手比愛心，就可以與台北101大樓的可愛動畫，一起拼出充滿愛意的愛心照。

2月19日前正逢「台灣燈會在台北」，登上台北101觀景台，還可以一覽全台北燈區的360度鳥瞰美景。此外，新光三越台北信義新天地、統一代百貨、誠品松菸、松菸文創園區、國父紀念館一路到台北東區商圈與SOGO百貨，都有兔年燈展、燈會相關展區呈現。還沒看過燈會的民眾，不妨來趟夜間漫步、浪漫賞燈。

台北101大樓情人節推出與民眾互動的動畫燈網，民眾可與大樓呈現可愛的動畫，借位拍出愛心照。圖／台北101提供
台北101大樓情人節推出與民眾互動的動畫燈網，民眾可與大樓呈現可愛的動畫，借位拍出愛心照。圖／台北101提供
台北101是燈會四大展區之「未來展區」中最高副燈，與北市府一起共演光雕秀。圖／台北101提供
台北101是燈會四大展區之「未來展區」中最高副燈，與北市府一起共演光雕秀。圖／台北101提供
台北101夢幻馬車拍照打卡點。圖／台北101提供
台北101夢幻馬車拍照打卡點。圖／台北101提供
台北101的璀璨燈飾。圖／台北101提供
台北101的璀璨燈飾。圖／台北101提供

台北101 台灣燈會 情人節

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