台北101「情人節彩蛋」 借位與最高樓合體拼出手指愛心

明天2月14日情人節，加上燈會期間，台北信義區、東區有不少吸睛的燈會據點，情人節當晚，台北101大樓將上演「愛情互動」點燈，在台北101大樓周邊現場透過借位擺拍，一張吸睛的示愛照立即誕生。

台北101在情人節當晚特別準備與民眾互動的動畫燈網，經過台北101附近的民眾，不妨抬頭注意101大樓外牆的燈光秀，只要透過借位拍攝，單手手比愛心，就可以與台北101大樓的可愛動畫，一起拼出充滿愛意的愛心照。