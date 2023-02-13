Pre-WW23／愛馬仕最夯當代男表H08 玫瑰金雙色款先曝光

愛馬仕（Hermès）於2021年首度推出呼應品牌的男性陽剛世界的全新表款H08腕表，造型兼具運動精神和都會氣質，曝光之後備受消費者喜愛，至今供不應求。今年愛馬仕將再度參與3月27日登場的鐘表與奇蹟日內瓦表展（Watches & Wonders Geneva），在表展前率先曝光H08推出以來的首個貴金屬款式，以玫瑰金和鈦金屬重新詮釋這個具有強大風格的當代設計標誌腕表，透過形狀與材質體現本身設計上的多元性。

由愛馬仕鐘表創意總監Philippe Delhotal設計的Hermès H08，以活力和感性的線條，搭配具特色的原創字體及圓形表盤，置於邊緣柔和的方形表殼中，設計元素在平衡及對比之間交織出張力。細節上更融入礦物質地與紋理，深沉的色調加上亮彩點綴，結合消光或閃耀的外觀。