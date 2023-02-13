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Pre-WW23／愛馬仕最夯當代男表H08 玫瑰金雙色款先曝光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hermès H08玫瑰金腕表，52萬元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08玫瑰金腕表，52萬元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）於2021年首度推出呼應品牌的男性陽剛世界的全新表款H08腕表，造型兼具運動精神和都會氣質，曝光之後備受消費者喜愛，至今供不應求。今年愛馬仕將再度參與3月27日登場的鐘表與奇蹟日內瓦表展（Watches & Wonders Geneva），在表展前率先曝光H08推出以來的首個貴金屬款式，以玫瑰金和鈦金屬重新詮釋這個具有強大風格的當代設計標誌腕表，透過形狀與材質體現本身設計上的多元性。

由愛馬仕鐘表創意總監Philippe Delhotal設計的Hermès H08，以活力和感性的線條，搭配具特色的原創字體及圓形表盤，置於邊緣柔和的方形表殼中，設計元素在平衡及對比之間交織出張力。細節上更融入礦物質地與紋理，深沉的色調加上亮彩點綴，結合消光或閃耀的外觀。

全新玫瑰金鈦金屬款，雙色枕形表殼由黑色DLC鍍膜的鈦金屬底蓋和玫瑰金表殼主體組成，搭配黑色陶瓷表圈和表冠，表殼更交替採用緞面絲紋和拋光打磨修飾，以彰顯黑色細粒紋表盤的深度，搭配經塗覆夜光的金色指針和阿拉伯數字。此鮮明且優美平衡的時間顯示裝置，搭載愛馬仕自製H1837自動上鍊機械機芯，鍍DLC鈦金屬折疊表扣，配黑結合煤灰色編織表帶或黑色橡膠表帶，流露優雅氣度。

Hermès H08玫瑰金腕表，52萬元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08玫瑰金腕表，52萬元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08玫瑰金腕表，52萬元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08玫瑰金腕表，52萬元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 腕表

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