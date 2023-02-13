7-ELEVEN升級三豆槽咖啡機 精品燕麥拿鐵限時嚐鮮99元

根據統計，台灣人1年喝掉28.5億杯咖啡，也朝更重視個人化及精品咖啡風味品鑑發展。瞄準咖啡浪潮4.0商機，7-ELEVEN自去年第4季起率先於門市陸續引進「三豆槽」全新咖啡設備，只要1機台就能同時提供「3款豆」、「2款奶」，提供顧客更多元選擇，門市夥伴製作流程也能更省力快速，目前已陸續導入近360間限定門市，今年預計導入720家門市。

除了升級新機種，7-ELEVEN也看準燕麥奶帶起的「植系潮流」，CITY PRIMA將自2月22日起首度推出使用風靡歐美OATLY燕麥奶的精品燕麥拿鐵，於逾5,800間門市同步販售CITY PRIMA「冰」精品燕麥拿鐵，而擁有三豆槽「雙牛奶系統」的店舖，更同步提供CITY PRIMA「熱」精品燕麥拿鐵。歡慶新品上市，於2月22日起至3月7日購買CITY PRIMA冰/熱精品燕麥拿鐵每杯嚐鮮價99元。

台灣民眾愛喝咖啡，且對咖啡品質也越來越要求，7-ELEVEN觀察今年首月CITY PRIMA精品咖啡銷售成長超過4成，CITY PRIMA近日再推出有咖啡之花美譽的「瓜地馬拉花神」第2風味精品咖啡，散發豐富堅果可可咖啡香、口感滑順回甘，與原本熱銷的非洲「衣索比亞古吉」精品咖啡風味、產地、處理法皆不同，讓民眾可依照喜好、心情隨時變換不同口味選擇。