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7-ELEVEN升級三豆槽咖啡機 精品燕麥拿鐵限時嚐鮮99元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
CITY PRIMA自2月22日起首度使用風靡歐美OATLY燕麥奶，同步推出CITY PRIMA「熱」精品燕麥拿鐵與CITY PRIMA「冰」精品燕麥拿鐵。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA自2月22日起首度使用風靡歐美OATLY燕麥奶，同步推出CITY PRIMA「熱」精品燕麥拿鐵與CITY PRIMA「冰」精品燕麥拿鐵。圖／7-ELEVEN提供

根據統計，台灣人1年喝掉28.5億杯咖啡，也朝更重視個人化及精品咖啡風味品鑑發展。瞄準咖啡浪潮4.0商機，7-ELEVEN自去年第4季起率先於門市陸續引進「三豆槽」全新咖啡設備，只要1機台就能同時提供「3款豆」、「2款奶」，提供顧客更多元選擇，門市夥伴製作流程也能更省力快速，目前已陸續導入近360間限定門市，今年預計導入720家門市。

除了升級新機種，7-ELEVEN也看準燕麥奶帶起的「植系潮流」，CITY PRIMA將自2月22日起首度推出使用風靡歐美OATLY燕麥奶的精品燕麥拿鐵，於逾5,800間門市同步販售CITY PRIMA「冰」精品燕麥拿鐵，而擁有三豆槽「雙牛奶系統」的店舖，更同步提供CITY PRIMA「熱」精品燕麥拿鐵。歡慶新品上市，於2月22日起至3月7日購買CITY PRIMA冰/熱精品燕麥拿鐵每杯嚐鮮價99元。

台灣民眾愛喝咖啡，且對咖啡品質也越來越要求，7-ELEVEN觀察今年首月CITY PRIMA精品咖啡銷售成長超過4成，CITY PRIMA近日再推出有咖啡之花美譽的「瓜地馬拉花神」第2風味精品咖啡，散發豐富堅果可可咖啡香、口感滑順回甘，與原本熱銷的非洲「衣索比亞古吉」精品咖啡風味、產地、處理法皆不同，讓民眾可依照喜好、心情隨時變換不同口味選擇。

2月21日前凡購買CITY PRIMA「瓜地馬拉花神」精品美式或精品拿鐵任選2杯嚐鮮價99元。於4月4日前每週一及週二凡購買CITY PRIMA「衣索比亞古吉」或「瓜地馬拉花神」精品拿鐵或精品美式，每杯鑑賞價60元，限時加贈OPEN POINT點數10點，邀請民眾嚐鮮。

自去年第四季起7-ELEVEN門市陸續引進「三豆槽」全新咖啡設備，1機台同時享有「3款豆」、「2款奶」，以全新機器設備提升產品豐富選擇。圖／7-ELEVEN提供
自去年第四季起7-ELEVEN門市陸續引進「三豆槽」全新咖啡設備，1機台同時享有「3款豆」、「2款奶」，以全新機器設備提升產品豐富選擇。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA即日起推出有咖啡之花美譽的「瓜地馬拉花神」第2風味精品咖啡，散發豐富堅果可可咖啡香、口感滑順回甘。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA即日起推出有咖啡之花美譽的「瓜地馬拉花神」第2風味精品咖啡，散發豐富堅果可可咖啡香、口感滑順回甘。圖／7-ELEVEN提供

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