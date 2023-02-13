讓塗鴉帶你出國、發行NFT！Red Bull Doodle Art徵稿中

塗鴉能帶你去阿姆斯特丹、甚至發行NFT（非同質化代幣）嗎？可以的。Red Bull Doodle Art即日起至4月9日徵求最狂塗鴉，邀請你用一枝筆跟一張紙畫下創意，上傳作品至Red Bull Doodle Art，即有機會獲得前往阿姆斯特丹參與世界決賽的門票，還能發行屬於自己的塗鴉NFT，與來自超過60個國家的藝術好手交流。

本次活動邀請知名插畫家Duncan、熱愛街頭塗鴉的美麗本人、以及設計媒體PPAPER擔任台灣賽事評審。「只要我手上有紙和筆，我就會開始作畫！」從懂事起就開始隨手塗鴉、至今臉書擁有300萬粉絲的的圖文創作天王Duncan大方分享他的評選標準：「一是創意，二是呈現。如果作品能完整表達出選手想法的話，就贏一半了！有一些小幽默，更加分。」

至於另位評審—雙棲饒舌歌手、主持人並業餘街頭塗鴉藝術家的美麗本人，則大方分享自己的評分重點：「畫畫就是要開心，好笑才加分！」

Red Bull Doodle Art投稿題目不限，評分項目主要為三大項：創造力、繪畫技巧以及熱愛生活的態度，透過圖畫展現創意絕對是致勝關鍵。Red Bull Doodle Art活動首屆於2012年舉辦，是全球最大的塗鴉賽事之一，超過60個國家的選手代表將一同角逐全球冠軍，並到阿姆斯特丹發行屬於自己的塗鴉NFT。

為找出代表台灣出賽的創意選手，Red Bull Doodle Art將於北中南四間大學舉辦實體活動，透過數位策展即時呈現所有報名的塗鴉作品，並於4月23日在PPP時尚藝文空間舉辦台灣決賽展覽。

決賽當天除了展出投稿作品，前5名參賽者將要現場與評審分享創作理念，由3位評審選出最終贏家來代表台灣前往阿姆斯特丹，參與5月的全球總決賽。賽事向全民開放，只要年滿18歲即可報名，比賽題目更是任你發揮，在活動頁面上下載參賽圖紙，並於時限前上傳作品即可參賽。活動詳情請至：https://www.redbull.com/tw-zh/events/red-bull-doodle-art-taiwan/