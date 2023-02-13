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讓塗鴉帶你出國、發行NFT！Red Bull Doodle Art徵稿中

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
2023 Red Bull Doodle Art將於北中南四間大學，舉辦實體活動，透過數位策展即時呈現所有報名的塗鴉作品。圖／Red Bull提供。
2023 Red Bull Doodle Art將於北中南四間大學，舉辦實體活動，透過數位策展即時呈現所有報名的塗鴉作品。圖／Red Bull提供。

塗鴉能帶你去阿姆斯特丹、甚至發行NFT（非同質化代幣）嗎？可以的。Red Bull Doodle Art即日起至4月9日徵求最狂塗鴉，邀請你用一枝筆跟一張紙畫下創意，上傳作品至Red Bull Doodle Art，即有機會獲得前往阿姆斯特丹參與世界決賽的門票，還能發行屬於自己的塗鴉NFT，與來自超過60個國家的藝術好手交流。

本次活動邀請知名插畫家Duncan、熱愛街頭塗鴉的美麗本人、以及設計媒體PPAPER擔任台灣賽事評審。「只要我手上有紙和筆，我就會開始作畫！」從懂事起就開始隨手塗鴉、至今臉書擁有300萬粉絲的的圖文創作天王Duncan大方分享他的評選標準：「一是創意，二是呈現。如果作品能完整表達出選手想法的話，就贏一半了！有一些小幽默，更加分。」

至於另位評審—雙棲饒舌歌手、主持人並業餘街頭塗鴉藝術家的美麗本人，則大方分享自己的評分重點：「畫畫就是要開心，好笑才加分！」

Red Bull Doodle Art投稿題目不限，評分項目主要為三大項：創造力、繪畫技巧以及熱愛生活的態度，透過圖畫展現創意絕對是致勝關鍵。Red Bull Doodle Art活動首屆於2012年舉辦，是全球最大的塗鴉賽事之一，超過60個國家的選手代表將一同角逐全球冠軍，並到阿姆斯特丹發行屬於自己的塗鴉NFT。

為找出代表台灣出賽的創意選手，Red Bull Doodle Art將於北中南四間大學舉辦實體活動，透過數位策展即時呈現所有報名的塗鴉作品，並於4月23日在PPP時尚藝文空間舉辦台灣決賽展覽。

決賽當天除了展出投稿作品，前5名參賽者將要現場與評審分享創作理念，由3位評審選出最終贏家來代表台灣前往阿姆斯特丹，參與5月的全球總決賽。賽事向全民開放，只要年滿18歲即可報名，比賽題目更是任你發揮，在活動頁面上下載參賽圖紙，並於時限前上傳作品即可參賽。活動詳情請至：https://www.redbull.com/tw-zh/events/red-bull-doodle-art-taiwan/

2023 Red Bull Doodle Art即日起至4月9日徵件中。圖／Red Bull提供。
2023 Red Bull Doodle Art即日起至4月9日徵件中。圖／Red Bull提供。
2023 Red Bull Doodle Art邀請知名插畫家Duncan擔任評審之一。圖／Red Bull提供。
2023 Red Bull Doodle Art邀請知名插畫家Duncan擔任評審之一。圖／Red Bull提供。
只要有一枝筆、一張紙，就能參與Red Bull Doodle Art。圖／Red Bull提供。
只要有一枝筆、一張紙，就能參與Red Bull Doodle Art。圖／Red Bull提供。

藝術家 插畫家 文創

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