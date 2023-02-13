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SANDRO、maje升級Y2K流行風潮！你跟上了沒？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Y2K靈感來自千禧年穿搭風格造型，不僅韓星、女團成員紛紛帶起潮流，連法國時尚品牌的SANDRO、maje都跟上浪潮。圖／SANDRO、maje提供
Y2K靈感來自千禧年穿搭風格造型，不僅韓星、女團成員紛紛帶起潮流，連法國時尚品牌的SANDRO、maje都跟上浪潮。圖／SANDRO、maje提供

Y2K靈感來自千禧年穿搭風格造型，如今卻成為當前的流行關鍵字，不僅韓星、女團成員紛紛帶起潮流，連法國時尚品牌的SANDRO、maje都跟上浪潮，甚至升級必備元素，讓消費者想不嘗試都難。

簡單說Y2K就是結合了亮彩以及現在看起來有些復古感的2000年流行元素，要取得相關的二手服飾與配件並不難，但稍有不慎，就可能會讓造型呈現廉價感。因此，向來以簡約為主軸的法國時尚品牌SANDRO及同集團的maje便著手升級了Y2K風格，讓人輕鬆擁抱當前趨勢，卻不落俗套。

SANDRO把Y2K與度假風格融合，還加入取材自網球運動的條紋翻領上衣，演繹截然不同的格調。圖／SANDRO提供
SANDRO把Y2K與度假風格融合，還加入取材自網球運動的條紋翻領上衣，演繹截然不同的格調。圖／SANDRO提供

像是SANDRO就把Y2K與度假風格融合，不僅在剪裁中大量運用低腰與短版打造服飾，還加入取材自網球運動的條紋翻領上衣，演繹截然不同的格調。因此呈現自然色調的印花點綴防潑水機能性風衣、漁夫外套，或以桃紅色、藍色圖騰點綴性感連身裙及襯衫短褲套裝等。另外SANDRO還以翠綠色、亮橘色和咖啡色，重新詮釋色彩絢麗的Mix-it限量系列，搭配貼身針織上衣，以及涼鞋、金屬色塑膠涼鞋讓整體造型更加完整。

maje帶領消費者重返2000年代初期，透過不同剪裁、蕾絲和透視布料，塑造出不受任何約束的Look。圖／maje提供
maje帶領消費者重返2000年代初期，透過不同剪裁、蕾絲和透視布料，塑造出不受任何約束的Look。圖／maje提供

maje帶領消費者重返2000年代初期，透過低腰褲、 短上衣、拉鍊外套、鉚釘配飾、水鑽、珠光色調或印花單品，以及不同剪裁、蕾絲和透視布料，塑造出不受任何約束的Look。 值得一提的是maje還透過剪裁凸顯女性柔美線條，像是皮衣夾克搭配透視紗裙展現多元樣貌；襯衫與百褶長裙組合，混搭出個人特色。

SANDRO黑白編織襯衫，12,590元。圖／SANDRO提供
SANDRO黑白編織襯衫，12,590元。圖／SANDRO提供

maje皮革機車外套，23,590元。圖／maje提供
maje皮革機車外套，23,590元。圖／maje提供

SANDRO粉色澎袖洋裝，12,590元。圖／SANDRO提供
SANDRO粉色澎袖洋裝，12,590元。圖／SANDRO提供

maje亮面皮長褲，18,490元。圖／maje提供
maje亮面皮長褲，18,490元。圖／maje提供

maje印花短版針織背心，7,490元。圖／maje提供
maje印花短版針織背心，7,490元。圖／maje提供

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