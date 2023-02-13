快訊

確診「0+N」不遠了？ 王必勝曝「推行好時機」

中重症+106例、54死！10個月大男嬰未接種疫苗 染疫五天亡

BA.2.75持續為國內主流株！驗出第二例XBB.1.5 皆加拿大入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

GU再有話題聯名！跨界設計師品牌beautiful people 三月準備買起來

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
GU預計將於3月上市與前衛設計師品牌beautiful people聯名系列。圖／GU提供
GU預計將於3月上市與前衛設計師品牌beautiful people聯名系列。圖／GU提供

平價時尚品牌GU再度有新話題！預計將於3月上市與前衛設計師品牌beautiful people聯名系列，甫公開前導影像，就讓消費者備受期待。這也是雙品牌首度合作，預料將會推出一系列的男、女裝和配件，價格相信也會十分親民。

繼2021年推出與時尚品牌SOPH.合作款後，睽違兩年，GU將首度攜手設計師熊切秀典自創品牌beautiful people推出聯名系列，預計3月3日與日本同步上市。目前僅曝光前導影片，但提及這系列將會以「青春」為概念來設計，創造對新世代來說有新鮮感，對稍微年長的人卻是能感到懷舊的風格，因此讓消費者都很期待。

除了是因為beautiful people品牌服裝，動輒都要萬元以上，而與GU合作，就過往經驗而言都是平價的保證。其次，設計師熊切秀典曾擔任過時裝大師川久保玲的打版師，於是在beautiful people呈現獨特且非傳統設計，備受市場關注，因此獲得過日本最負盛名的「每日時尚大賞」，而聯名GU的風格會如何展現？品牌亦預告了2月21日會完整公開。

H&M在3月推出招牌的春夏Studio系列服飾，受紅地毯或社交媒體上的巨星啟發。圖／摘自H&M官網
H&M在3月推出招牌的春夏Studio系列服飾，受紅地毯或社交媒體上的巨星啟發。圖／摘自H&M官網

除了GU將在3月帶來話題聯名，H&M也預計在同一時間推出招牌的春夏Studio系列服飾。這一季H&M受紅地毯或社交媒體上的巨星啟發，還請來曾獲艾美獎肯定的歌手Kali Uchis詮釋形象廣告，展現名人光鮮亮麗的一天。系列包括了Oversized風衣、機車皮夾克和人造皮草夾克，穿上後都散發著自信，同時可搭配搶眼皮革踝靴、水鑽鑲邊內衣和太陽眼鏡。H&M Studio設計師Linda Wikell也表示，希望打造一個適合從白天到晚上，從下班到上班的系列，而且能保有個人風格。

H&M預計在3月推出招牌的春夏Studio系列服飾，找來曾獲艾美獎肯定的歌手Kali Uchis詮釋形象廣告。圖／H&M提供
H&M預計在3月推出招牌的春夏Studio系列服飾，找來曾獲艾美獎肯定的歌手Kali Uchis詮釋形象廣告。圖／H&M提供

H&M預計在3月推出招牌的春夏Studio系列服飾，找來曾獲艾美獎肯定的歌手Kali Uchis詮釋形象廣告。圖／H&M提供
H&M預計在3月推出招牌的春夏Studio系列服飾，找來曾獲艾美獎肯定的歌手Kali Uchis詮釋形象廣告。圖／H&M提供

H&M預計在3月推出招牌的春夏Studio系列服飾，找來曾獲艾美獎肯定的歌手Kali Uchis詮釋形象廣告。圖／H&M提供
H&M預計在3月推出招牌的春夏Studio系列服飾，找來曾獲艾美獎肯定的歌手Kali Uchis詮釋形象廣告。圖／H&M提供

H&M預計在3月推出招牌的春夏Studio系列服飾，找來曾獲艾美獎肯定的歌手Kali Uchis詮釋形象廣告。圖／H&M提供
H&M預計在3月推出招牌的春夏Studio系列服飾，找來曾獲艾美獎肯定的歌手Kali Uchis詮釋形象廣告。圖／H&M提供

品牌

延伸閱讀

情人節最後加碼？Miu Miu納帕軟皮革小包 甜美神助攻

你們要的極簡女王終於來了！Phoebe Philo個人品牌回歸時間點、挖角人才一次看清楚

女足傳奇加盟H&M Move、 大谷翔平成New Balance大使

「我就給你想要的睫毛！」　Doja Cat高訂大秀上萬顆水鑽貼滿全身　3套造型全寫上「叛逆」形容詞

相關新聞

GU再有話題聯名！跨界設計師品牌beautiful people 三月準備買起來

平價時尚品牌GU再度有新話題！預計將於3月上市與前衛設計師品牌beautiful people聯名系列，甫公開前導影像，就讓消費者備受期待。這也是雙品牌首度合作，預料將會推出一系列的男、女裝和配件，價格相信也會十分親民。

就開在RAW隔壁！義大利Fine Dining「FRASSI」插旗大直

前台北文華東方酒店Bencotto主廚、來自義大利中部托斯卡尼的鬼才廚師雅克柏・弗西（Iacopo Frassi），在被...

全家隱藏版「夯馬鈴薯」悄回歸 5款健康鮮食新品夯番薯也入料

外食族最大的困擾就是便利與營養健康經常難以兼顧，全家聯手運動營養師楊承樺，宣布推出5款健康志向系列新品，以健身族群熱愛的...

7-ELEVEN導入「三豆槽」咖啡設備 3款豆2款奶豐富選擇

瞄準咖啡浪潮商機，統一超（2912）旗下7-ELEVEN以「產品優化」、「品牌聯名」兩大策略創造話題，自去年第4季起7-...

王品最肉、綠帶情人節甜點享優惠！玩遊戲享全桌88折

想要浪漫度過情人節，大餐與甜點總是少不了。王品旗下的餐酒館「最肉」針對情人節推出限定甜點「草莓戀人荔香吉拿棒」，還有現折...

獨家專利設計無死角！HappyMop快樂拖早鳥預購享63折

民眾維持家中清潔衛生同時，都非常在意拖地沾手的問題，台灣研發設計的HappyMop快樂拖是一把能滿足全家大小使用需求的拖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦