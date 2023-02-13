GU再有話題聯名！跨界設計師品牌beautiful people 三月準備買起來

平價時尚品牌GU再度有新話題！預計將於3月上市與前衛設計師品牌beautiful people聯名系列，甫公開前導影像，就讓消費者備受期待。這也是雙品牌首度合作，預料將會推出一系列的男、女裝和配件，價格相信也會十分親民。

繼2021年推出與時尚品牌SOPH.合作款後，睽違兩年，GU將首度攜手設計師熊切秀典自創品牌beautiful people推出聯名系列，預計3月3日與日本同步上市。目前僅曝光前導影片，但提及這系列將會以「青春」為概念來設計，創造對新世代來說有新鮮感，對稍微年長的人卻是能感到懷舊的風格，因此讓消費者都很期待。

除了是因為beautiful people品牌服裝，動輒都要萬元以上，而與GU合作，就過往經驗而言都是平價的保證。其次，設計師熊切秀典曾擔任過時裝大師川久保玲的打版師，於是在beautiful people呈現獨特且非傳統設計，備受市場關注，因此獲得過日本最負盛名的「每日時尚大賞」，而聯名GU的風格會如何展現？品牌亦預告了2月21日會完整公開。

H&M在3月推出招牌的春夏Studio系列服飾，受紅地毯或社交媒體上的巨星啟發。圖／摘自H&M官網

除了GU將在3月帶來話題聯名，H&M也預計在同一時間推出招牌的春夏Studio系列服飾。這一季H&M受紅地毯或社交媒體上的巨星啟發，還請來曾獲艾美獎肯定的歌手Kali Uchis詮釋形象廣告，展現名人光鮮亮麗的一天。系列包括了Oversized風衣、機車皮夾克和人造皮草夾克，穿上後都散發著自信，同時可搭配搶眼皮革踝靴、水鑽鑲邊內衣和太陽眼鏡。H&M Studio設計師Linda Wikell也表示，希望打造一個適合從白天到晚上，從下班到上班的系列，而且能保有個人風格。

H&M預計在3月推出招牌的春夏Studio系列服飾，找來曾獲艾美獎肯定的歌手Kali Uchis詮釋形象廣告。圖／H&M提供

H&M預計在3月推出招牌的春夏Studio系列服飾，找來曾獲艾美獎肯定的歌手Kali Uchis詮釋形象廣告。圖／H&M提供

H&M預計在3月推出招牌的春夏Studio系列服飾，找來曾獲艾美獎肯定的歌手Kali Uchis詮釋形象廣告。圖／H&M提供