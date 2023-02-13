就開在RAW隔壁！義大利Fine Dining「FRASSI」插旗大直

前台北文華東方酒店Bencotto主廚、來自義大利中部托斯卡尼的鬼才廚師雅克柏・弗西（Iacopo Frassi），在被譽為「米其林星星之路」的大直樂群三路，以自己的姓氏「FRASSI」為名，開設首家個人品牌義大利Fine Dining餐廳，用現代摩登方式，呈現義大利古典料理，詮釋來自於托斯卡尼的生活況味。

雅克柏主廚從小生活在物產豐饒的義大利托斯卡尼，成為他料理之路的厚實底蘊。他在「FRASSI」餐廳後院打造種植了16種植物的香草花園以及烘焙專區，餐廳所供應的黑蒜奶油、三種口味的手工麵包都是餐廳自製、不假外求，忠實還原他「取之於大地」的兒時記憶。

來自義大利中部托斯卡尼的鬼才廚師雅克柏・弗西（Iacopo Frassi）。圖／FRASSI提供。

FRASSI主廚引以為傲的手工麵包氣孔。圖／FRASSI提供。

作為義大利Fine Dining餐廳，「FRASSI」在空間鋪陳上也以來自義大利托斯卡尼的杏色為主軸，以現代風格解構義大利建築的教堂圓拱天花板、比薩斜塔及羅馬競技場，再透過幾何線條重新詮釋。洗手間廊道亦可見噴泉優雅阻隔，牆上標示特別選用米蘭藝術家的創作，在古典沉穩的氛圍中，展現義大利文藝風情。

洗手間廊道亦可見噴泉優雅阻隔，展現義大利文藝風情。圖／FRASSI提供。

以12席圓弧吧台環繞開放式廚房，讓饕客對廚房動態一覽無遺，彷彿成為「搖滾區第一排」。圖／FRASSI提供。

最特別的是，餐廳刻意以12席圓弧吧台環繞開放式廚房，讓饕客對廚房動態一覽無遺，彷彿成為「搖滾區第一排」；同時另提供8人、12人包廂，亦可合併為20人包廂，滿足聚會需求。雅克柏主廚也在套餐中融入義式飲食文化，開胃小點以豐富的Canapé、Grissini及義式手工麵包，搭配自製發酵黑蒜奶油，拉開饗宴序曲。

FRASSI提供包廂客席，含8人、12人包廂，亦可合併為20人包廂。圖／FRASSI提供。

本季春季套餐以「山海間的雙重奏」為主題，「生蠔、紅蘿蔔、芳香萬壽菊」、「紅魽、乳清、松針」兩道義式生食前菜，先後呈現出春天綠意盎然的生機，雅克柏主廚對於海洋的熱情，以及他家鄉記憶中的田野氣息。

義式生食前菜「生蠔、紅蘿蔔、芳香萬壽菊」。圖／FRASSI提供。

義式生食前菜「紅魽、乳清、松針」。圖／FRASSI提供。

「義式豬蹄香腸、鴨肝、甜菜根」這道前菜在義大利有迎接新年、帶來好運的寓意，主廚以鹽焗、醃漬甜菜根，搭配義式豬蹄香腸與鴨肝，運用豬胸肋和覆盆子製作醬汁，平衡豐美的油脂香氣，上菜時香氣四溢，令人食指大動。

前菜「義式豬蹄香腸、鴨肝、甜菜根」。圖／FRASSI提供。

「石狗公魚、鹽膚木、若布、義式魚露」燉飯，以整條石狗公魚下去熬煮出濃縮高湯，洋溢濃厚的海洋氣息，一旁的鹽膚木粉嚐起來有類似梅子粉的酸香與鹹度，搭配義式魚露提鮮，展現出燉飯的全新可能。

主菜之一的「馬頭魚、櫛瓜花、義式海鮮醬」將馬頭魚油淋酥脆後低溫燻烤，搭配宜蘭甜蝦櫛瓜花、自製蝦夷蔥油，托斯卡尼傳統魚湯製成義式海鮮醬，鮮甜可人。

主菜之一的「馬頭魚、櫛瓜花、義式海鮮醬」。圖／FRASSI提供。

冰品「優格、草莓、陳年巴薩米克醋」下方是以檸檬調味的草莓果粒，上方是義大利傳統的優格口味義大利冰淇淋，淋上陳年20年的巴薩米克醋，讓簡單的冰品成為帶著草莓果粒與不同酸度表現的多層次享受。

甜點「巧克力、焦糖、康普茶」以可可脆粒、巧克力焦糖甘納許球、可可薄餅與自行發酵的咖啡康普茶，賦予甜點如同西西里咖啡般帶著微妙酸度的迷人風味，是本季強烈建議不可錯過的必選甜點。

甜點「巧克力、焦糖、康普茶」。圖／FRASSI提供。

◎FRASSI營業資訊

．地址：台北市中山區樂群三路299號1樓

．營業時間：週二～週六18：00 ～22：00

．訂位方式：inline訂位系統

．價格：晚間套餐為台幣3,280元+10%，Wine Pairing （3杯）980元、（6杯） 1,680元