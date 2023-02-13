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全家隱藏版「夯馬鈴薯」悄回歸 5款健康鮮食新品夯番薯也入料

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
隱藏版人氣夯品夯馬鈴薯強勢回歸，即日起至2月21日購買夯馬鈴薯搭配Let’s Café中杯單品咖啡享10元折扣優惠。圖／全家便利商店提供
隱藏版人氣夯品夯馬鈴薯強勢回歸，即日起至2月21日購買夯馬鈴薯搭配Let’s Café中杯單品咖啡享10元折扣優惠。圖／全家便利商店提供

外食族最大的困擾就是便利與營養健康經常難以兼顧，全家聯手運動營養師楊承樺，宣布推出5款健康志向系列新品，以健身族群熱愛的夯番薯、活力東勢胡蘿蔔等特選食材入料，包含地瓜雞胸沙拉、兔兔好想吃餐盒、夏威夷風味烤雞厚片、胡麻雞絲飯糰與蜜汁柴魚蛋白丁飯糰5款美味鮮食，即日起接力清爽登場；滿足消費者從早到晚、運動前後的健康餐食需求。

而隱藏版熱銷商品「夯馬鈴薯」也強勢回歸，於全台逾1,000家店舖限定販售，自即日起至2月21日，凡購買夯番薯或夯馬鈴薯，即可以15元優惠價加購夯馬鈴薯1顆，或購買夯馬鈴薯搭配Let’s Café中杯單品咖啡享10元折扣優惠。另外，全家響應3月4日國際台灣胡蘿蔔日，自即日起至2月28日期間，於會員App推出「兔兔享吃胡蘿蔔」集章趣活動，凡購買貼有「3/4國際台灣胡蘿蔔日在雲林」貼紙之15款指定鮮食商品，集滿5章再贈5元全家購物金，讓你從正餐到點心都健康滿分。

全家健康志向系列鮮食瞄準民眾健康飲食需求，與多位營養師監製合作，推出系列餐盒、三明治、握沙拉等多項暢銷商品，尤其受到健身族群好評，此次與運動營養師楊承樺合作再推5款新品，不僅飯糰首度入列，更將健身族群喜愛的夯番薯、十八穀米等食材入料，以十八穀米取代近3成精緻澱粉，每份蛋白質含量達7g以上，胡麻雞絲飯糰以特調日式芝麻醬調味，蜜汁柴魚蛋白丁飯糰則使用高營養蛋白丁，地瓜雞胸沙拉則以最受歡迎的夯番薯作為食材，豐富的膳食纖維同時增加飽足感。自即日起至3月7日期間，以台新銀行信用卡（包含My FamiPay、全盈+Pay綁定支付） 購買健康志向系列商品，還有機會獲得Apple Watch Series 8。

而不讓鮮食專美於前，全盈+PAY推出線上線下好康健康應援，即日起至3月7日連續4周，每周五、六、日凡使用全盈+PAY支付，全家App隨買跨店取威德一日補給錠系列（好輕鬆、好呵護、好給力）享3包99元優惠；另於實體店舖購買野菜生活蘋果綜合蔬果汁、紫色綜合蔬果汁同步享有買1送1優惠。

健康志向系列首次推出胡麻雞絲飯糰、蜜汁柴魚蛋白丁飯糰2款飯糰新品，特選十八穀米取代近3成精緻澱粉；地瓜雞胸沙拉則以最受歡迎的夯番薯作為食材。圖／全家便利商店提供
健康志向系列首次推出胡麻雞絲飯糰、蜜汁柴魚蛋白丁飯糰2款飯糰新品，特選十八穀米取代近3成精緻澱粉；地瓜雞胸沙拉則以最受歡迎的夯番薯作為食材。圖／全家便利商店提供
富含膳食纖維與養肌營養素的馬鈴薯，是不少想瘦身民眾的強力夥伴，即日起凡購買夯番薯或夯馬鈴薯，即可以15元優惠價加購夯馬鈴薯1顆。圖／全家便利商店提供
富含膳食纖維與養肌營養素的馬鈴薯，是不少想瘦身民眾的強力夥伴，即日起凡購買夯番薯或夯馬鈴薯，即可以15元優惠價加購夯馬鈴薯1顆。圖／全家便利商店提供
全家聯手運動營養師楊承樺推出5款健康志向系列新品，以健身族群熱愛的夯番薯、活力東勢胡蘿蔔等特選食材入料，即日起接力清爽登場。圖／全家便利商店提供
全家聯手運動營養師楊承樺推出5款健康志向系列新品，以健身族群熱愛的夯番薯、活力東勢胡蘿蔔等特選食材入料，即日起接力清爽登場。圖／全家便利商店提供
全盈+PAY同步推出線上線下好康健康應援，即日起至3月7日連續4周五、六、日，全家App隨買跨店取威德一日補給錠系列享3包99元。圖／全家便利商店提供
全盈+PAY同步推出線上線下好康健康應援，即日起至3月7日連續4周五、六、日，全家App隨買跨店取威德一日補給錠系列享3包99元。圖／全家便利商店提供

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