王品最肉、綠帶情人節甜點享優惠！玩遊戲享全桌88折

想要浪漫度過情人節，大餐與甜點總是少不了。王品旗下的餐酒館「最肉」針對情人節推出限定甜點「草莓戀人荔香吉拿棒」，還有現折60元的優惠。韓式料理「初瓦」2月15日起，限時推出「鏘鏘酒」開瓶遊戲挑戰，最大獎享整桌88折。王品集團創投夥伴「Green Bakery綠帶純植物烘焙」也推出金磚布朗尼、草莓杯子旦糕等人氣品項，限時享9折優惠。

燒肉餐酒館「最肉」情人節限定甜品「草莓戀人荔香吉拿棒」，在焦脆外皮裹附香甜糖粒，兼具酥脆、鬆軟雙重口感，搭配酸甜草莓醬、荔枝香緹醬，為情人節大餐帶來香甜句點。原價每份280元，即日起至2月28日，至「王品瘋美食App」領取優惠券，可享加購優惠價220元。

同為王品集團的韓式料理「初瓦」，2月15日起每週三推出鏘鏘酒」活動。只要預約訂位時說出通關密語「鏘鏘酒」，即可於用餐時進行啤酒開瓶遊戲挑戰，最大獎為「整單88折」優惠。