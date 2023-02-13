即將開搶！阿里山3月花季 林鐵推限定31號蒸汽火車遊程票

阿里山國家森林遊樂區花季將於3月10日登場，受矚目的林鐵「31號蒸汽火車」遊程，訂在3月13、20、27日每周一的上、下午各1梯次，於阿里山森林遊樂區行駛，行程費用一人2200元，活動僅6梯次，每梯次限額80人，總共僅480個，首梯於2月27日上午10點開放網路搶票報名。

「31號蒸汽火車」遊程，全程由「漫步在雲端的阿里山」攝影達人黃源明領路，且每車廂配有1名專業導覽員解說，透過搭乘百年國寶31號蒸汽火車附掛仿日本皇室貴賓車打造的台灣檜木車廂，體驗全台獨家高山櫻花鐵道尊榮之旅。

遊程特別規畫林鐵隱藏版路線，安排「祝山線0.5K、1.1K」緩行通過，遊客可捕捉林鐵支線少有的廣闊大彎軌道及大彎岩橋的景致；此外，沼平線阿里山派出所前著名賞櫻的「超級星光大道」定點拍攝，美好的畫面都收入遊客回憶中。

林鐵及文資處表示，為增加賞花遊客旅遊的豐富性，推出「31號蒸汽火車」遊程規畫，讓遊客訪賞花影之餘，透過深入的導覽解說，聆聽人、山林與鐵道的交織故事。