全明星脫口秀「會演英雄」本周末台北登場
去年一票難求的全明星脫口秀「會演是英雄」今年應觀眾要求再度加碼，台北場將在本周於國家表演廳登場，演員皆是各領域一線明星，使出渾身綜藝天分，機制應答及黃金陣容保證值回票價，把握最後購票機會。
由資深喜劇鬼才唐從聖首部自編自導自演的脫口秀「會演是英雄」，邀請金鐘天王曾國城、四金影后林美秀及跨界網紅女神鄭茵聲共同主演，以「戲如人生」為主軸，幽默風趣的方式體現表演人生，受到大眾一致好評，首波演出票房秒殺、口碑爆棚，現場觀眾看完後形容「非常舒壓」、「全程沒有冷場」、「笑到你流眼淚！」，果然是疫情之下最療癒解悶良藥。演出內容也隨著巡迴場次調整，結合地方元素，上半場以脫口秀情境喜劇，邊鬥嘴邊傳授表演秘辛，讓觀眾笑著笑著就融入了，體現了「表演」就是生活中的一部分。
由聯合數位文創、菊子娛樂、刺點創作工坊聯合推出的「會演是英雄」，於今年二月至四月在國家戲劇院、台中屯區藝文中心演出，最低優惠八六折，購票請上 udn售票網，客服專線（02-26491688，週一至五 9:00-17:00）。
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