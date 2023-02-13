全明星脫口秀「會演英雄」本周末台北登場

超過一億人收看的NFL超級盃賽事，最終由堪薩斯酋長隊奪冠，而歷年總備受矚目的中場今年更是由天后蕾哈娜（Rihanna）擔綱演出，整身大紅色的搶眼穿搭，讓許多人難忘，包括腳上那雙聯名潮鞋，現在更成搶手貨！

2023-02-13 16:26