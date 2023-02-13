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肯德基「美式煙燻咔脆雞堡」新登場！還能抽老爺住宿券

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基新推出「美式煙燻咔脆雞堡」。圖/肯德基提供
肯德基新推出「美式煙燻咔脆雞堡」。圖/肯德基提供

肯德基」所推出的「超值雞勵套餐」，主打99元起，就能品嚐到8塊上校雞塊+百事可樂、原味起司燻雞捲+百事可樂等多種組合。2月14日起，還將再新增「美式煙燻咔脆雞堡」，帶來不同的味覺享受。同時肯德基還推出多款限時組合方案，最多現省212元。活動期間内參與APP抽獎，更有機會抽中老爺酒店住宿券等贈禮。

全新登場的「美式煙燻咔脆雞堡」以原塊雞肉搭配經典的美式南方風味煙燻醬，並結合起司片、新鮮牛番茄等配料，帶來豪爽的美式風味，單點售價99元；「美式煙燻咔脆雞堡雞勵餐」則是搭配小杯百事可樂，每套109元。另還有美式煙燻咔脆雞堡與中杯可樂、中份香酥脆薯組合的經典餐，每套134元。除此之外，超值雞勵套餐還有 8塊上校雞塊雞勵餐、 原味起司燻雞捲雞勵餐、花生起司雞柳捲雞勵餐、 咔拉酥脆餐 等組合，每套99元起。

2月14日至2月28日期間，肯德基加碼推出多款限時優惠。包括「咔啦雞腿堡x1+美式煙燻咔脆雞堡x1+4塊上校雞塊x1+原味蛋撻x1+無糖茉莉綠茶(小)x2」 、「咔啦脆雞x2+美式煙燻咔脆雞堡x1+原味蛋撻x2+無糖茉莉綠茶(小)x2」；還有美式煙燻咔脆雞堡、上校雞塊，以及濃醇金燦可可蛋撻等組合方案，原價171～611元，優惠價72～399元。

即日起至2月28日，肯德基歡慶「粉紅泡泡月」，登入PK 雙饗卡APP可享三重好禮，天天抽優惠，100%中獎率。第一重「天天抽」可每日抽優惠券；第二重「首玩抽」，首次參與遊戲有機會抽Dior香氛迷你蠟燭、Marshall藍芽喇叭及老爺住宿券等大獎。第三重「轉送抽」，成功轉送新客優惠券，兩人均有機會抽PK點數100點。

肯德基 起司 住宿券

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