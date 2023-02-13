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華陽獎創辦人辭世 水彩畫家陳陽春享壽78歲

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
水彩畫家陳陽春（中）2019年出席國立國父紀念館華陽獎開幕式。圖／國父紀念館提供
水彩畫家陳陽春（中）2019年出席國立國父紀念館華陽獎開幕式。圖／國父紀念館提供

水彩畫家陳陽春於2月9日辭世，享壽78歲。文化部表示，陳陽春投入水彩藝術創作60餘年，創作不懈，其汲取傳統水墨畫精神，融入敏銳觀察力呈現臺灣在地風情，文化部長史哲聞訊表達哀悼及不捨。

陳陽春1946年生於雲林北港，畢業於國立台灣藝專。其自14歲開始習畫，即立志於水彩創作，畫風融合中國水墨畫及西方水彩，結合東方靈性筆觸和西方對光影的觀察，藉由留白與水份的流動，創作出屬於台灣在地的生動水彩作品。

文化部表示，陳陽春曾於國父紀念館、美國、西班牙等地舉辦個展，亦致力推廣水彩藝術及文化交流，於2007年創辦「華陽獎」，提供各地水彩藝術愛好者交流管道，並藉此獎勵後進。近年持續以行動關懷水彩藝術傳承，與指南宮合作於貓纜指南宮站旁成立「陽春畫苑」，透過以藝弘道、彩繪靈山概念，提倡藝文風氣。

國父紀念館典藏陳陽春老師水彩畫作作品〈逸仙．荷蹤〉。圖／國父紀念館提供
國父紀念館典藏陳陽春老師水彩畫作作品〈逸仙．荷蹤〉。圖／國父紀念館提供

文化部 水墨畫 美國

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