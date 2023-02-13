華陽獎創辦人辭世 水彩畫家陳陽春享壽78歲
水彩畫家陳陽春於2月9日辭世，享壽78歲。文化部表示，陳陽春投入水彩藝術創作60餘年，創作不懈，其汲取傳統水墨畫精神，融入敏銳觀察力呈現臺灣在地風情，文化部長史哲聞訊表達哀悼及不捨。
陳陽春1946年生於雲林北港，畢業於國立台灣藝專。其自14歲開始習畫，即立志於水彩創作，畫風融合中國水墨畫及西方水彩，結合東方靈性筆觸和西方對光影的觀察，藉由留白與水份的流動，創作出屬於台灣在地的生動水彩作品。
文化部表示，陳陽春曾於國父紀念館、美國、西班牙等地舉辦個展，亦致力推廣水彩藝術及文化交流，於2007年創辦「華陽獎」，提供各地水彩藝術愛好者交流管道，並藉此獎勵後進。近年持續以行動關懷水彩藝術傳承，與指南宮合作於貓纜指南宮站旁成立「陽春畫苑」，透過以藝弘道、彩繪靈山概念，提倡藝文風氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言