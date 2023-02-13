華陽獎創辦人辭世 水彩畫家陳陽春享壽78歲

水彩畫家陳陽春於2月9日辭世，享壽78歲。文化部表示，陳陽春投入水彩藝術創作60餘年，創作不懈，其汲取傳統水墨畫精神，融入敏銳觀察力呈現臺灣在地風情，文化部長史哲聞訊表達哀悼及不捨。

陳陽春1946年生於雲林北港，畢業於國立台灣藝專。其自14歲開始習畫，即立志於水彩創作，畫風融合中國水墨畫及西方水彩，結合東方靈性筆觸和西方對光影的觀察，藉由留白與水份的流動，創作出屬於台灣在地的生動水彩作品。