不必萬元就能入手！輕珠寶獻情人 奪目耀眼又不傷荷包

明天就是西洋情人節，近年間深受年輕女孩歡迎的輕珠寶，有珠寶的燦爛耀眼而價錢更為親切，是送禮的好選擇，不會因為過節就破產。丹麥皇室品牌喬治傑生（Georg Jensen）2023年的Heart of Georg Jensen心型項鍊提供925純銀材質選擇，以 「同心相守」 的方式重新詮釋經典的愛心圖案，將兩個大小和形狀各異的半心合而為一的設計，表達兩個獨立個體，表達彼此共情理解、包容退讓就能擁有完整的愛的概念， 讓愛的故事從「心」開始。亦提供K金材質款供選擇。

同樣來自丹麥的PADNORA，串飾風靡許全球，今年情人節以愛心和掛鎖為主角，首次推出的鍍14k玫瑰金「Love」掛鎖吊飾裝飾低調的黑色琺瑯，還可搭配全新推出的Pandora Moments粒紋手鍊及項鍊，鍊節以相間的金屬三角錐粒和圓珠粒組成，搭配裝飾無限圖騰的心形鍊釦，為情人節珠寶珍藏注入新意。而歷久不衰Pandora Timeless系列璀璨之心光環吊墜短項鍊和紅心針式耳環，鑲嵌鮮明的紅色心形人造水晶，表達炙熱的情感。璀璨不規則波浪紋戒指和璀璨波紋耳環圈更以密鑲寶石造型形成漣漪效果，是更為日常百搭的選擇。