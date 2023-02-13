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不必萬元就能入手！輕珠寶獻情人 奪目耀眼又不傷荷包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Pandora最新情人節珠寶系列，懸浮明亮之心串飾，2,080元起。圖／Pandora提供
Pandora最新情人節珠寶系列，懸浮明亮之心串飾，2,080元起。圖／Pandora提供

明天就是西洋情人節，近年間深受年輕女孩歡迎的輕珠寶，有珠寶的燦爛耀眼而價錢更為親切，是送禮的好選擇，不會因為過節就破產。丹麥皇室品牌喬治傑生（Georg Jensen）2023年的Heart of Georg Jensen心型項鍊提供925純銀材質選擇，以 「同心相守」 的方式重新詮釋經典的愛心圖案，將兩個大小和形狀各異的半心合而為一的設計，表達兩個獨立個體，表達彼此共情理解、包容退讓就能擁有完整的愛的概念， 讓愛的故事從「心」開始。亦提供K金材質款供選擇。

同樣來自丹麥的PADNORA，串飾風靡許全球，今年情人節以愛心和掛鎖為主角，首次推出的鍍14k玫瑰金「Love」掛鎖吊飾裝飾低調的黑色琺瑯，還可搭配全新推出的Pandora Moments粒紋手鍊及項鍊，鍊節以相間的金屬三角錐粒和圓珠粒組成，搭配裝飾無限圖騰的心形鍊釦，為情人節珠寶珍藏注入新意。而歷久不衰Pandora Timeless系列璀璨之心光環吊墜短項鍊和紅心針式耳環，鑲嵌鮮明的紅色心形人造水晶，表達炙熱的情感。璀璨不規則波浪紋戒指和璀璨波紋耳環圈更以密鑲寶石造型形成漣漪效果，是更為日常百搭的選擇。

台灣設計師Olivia Yao Jewellery以多樣獨特的天然寶石創作為名，打造每個人專屬風格的輕珠寶。除了可以針對另一半的生日獻上誕生石系列或呼應名字和喜好的幸運色與字母項鍊，許多纖細的日常配戴款以14K合金鑲嵌天然裸鑽，並提供隱藏刻字服務，以低調的光芒日常相伴。感情更近一步的情侶，還可選購中性風格的珠寶和金屬鍊，讓愛人之間珠寶也能互相交換配戴。品牌並於2月14日前提供網路和實體通路不同優惠！

Pandora最新情人節珠寶系列，完美詮釋戀人之間的獨特愛意。圖／Pandora提供
Pandora最新情人節珠寶系列，完美詮釋戀人之間的獨特愛意。圖／Pandora提供
喬治傑生之心系列純銀項鍊，5,500元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生之心系列純銀項鍊，5,500元。圖／喬治傑生提供
今年Pandora Timeless情人節系列主打璀璨之心光環吊墜短項鍊和紅心針式耳環，鑲嵌鮮明的紅色心形人造水晶，系列作品2,480元起。圖／Pandora提供
今年Pandora Timeless情人節系列主打璀璨之心光環吊墜短項鍊和紅心針式耳環，鑲嵌鮮明的紅色心形人造水晶，系列作品2,480元起。圖／Pandora提供
Olivia Yao Jewellery UNISON古巴鍊與蛇鍊雙層鍊，可刻字，4,300元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery UNISON古巴鍊與蛇鍊雙層鍊，可刻字，4,300元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery PROMISE 10分天然裸鑽低語鍊戒，可刻字，4,800元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery PROMISE 10分天然裸鑽低語鍊戒，可刻字，4,800元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
喬治傑生之心系列18K黃金項鍊，28,500元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生之心系列18K黃金項鍊，28,500元。圖／喬治傑生提供
Pandora歌頌每對情侶間的獨特愛意，以全新標誌著獨特心思和象徵意義的串飾及吊飾、結合璀璨設計，演繹各種形式的愛意和封存每個重要的浪漫時刻。圖／Pandora提供
Pandora歌頌每對情侶間的獨特愛意，以全新標誌著獨特心思和象徵意義的串飾及吊飾、結合璀璨設計，演繹各種形式的愛意和封存每個重要的浪漫時刻。圖／Pandora提供
Olivia Yao Jewellery UNISON重奏編織銀蛇鍊，可刻字，5,500元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery UNISON重奏編織銀蛇鍊，可刻字，5,500元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery PROMISE鑽石18K 金項鍊，可刻字，10,290元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery PROMISE鑽石18K 金項鍊，可刻字，10,290元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
喬治傑生之心系列純銀項鍊，5,500元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生之心系列純銀項鍊，5,500元。圖／喬治傑生提供

珠寶 情人節 愛心

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