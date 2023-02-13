超級盃看點！不只中場秀受矚目 嘻哈巨星史奴比狗狗新廣告登場

美式足球聯盟的年度冠軍賽今日（2/13）登場，由堪薩斯酋長迎戰費城老鷹，讓運動迷都興奮不已，加上擔任中場表演的天后蕾哈娜都讓這場運動盛事的可看度大增。運動品牌Skechers更抓緊超級盃熱潮，砸重金找來嘻哈傳奇史奴比狗狗（Snoop Dogg）拍廣告，並於賽事轉播期間播放。

根據過去的收視統計，美式足球聯盟年度冠軍賽超級盃，平均都會吸引超過一億人觀看，效益不容小覷，也因為如此，30秒電視廣告價碼，逼近2億新台幣。然而，運動品牌Skechers卻是自2010年起，幾乎年年都會選擇在超級盃期間投下鉅資，像是2011年由金卡戴珊主演的廣告、2012年小牛隊老闆Mark Cuban讓他的鬥牛犬Mr. Quiggly穿GORUN跑鞋的廣告等等，總能成為當年熱議話題。

Skechers邀請了嘻哈傳奇史奴比狗狗來演出超級盃廣告，在30秒的廣告，前達拉斯小牛隊球星Tony Romo（左）也來客串。圖／摘自instagram

而今年Skechers則邀請了嘻哈傳奇史奴比狗狗來演出超級盃廣告，在30秒的廣告中，他將拜訪各行各業的人。從搭乘私人噴射機開始，會遇到寵物美容師、美式足球場，最後將到達白宮，而球評Howie Long和前達拉斯小牛隊球星Tony Romo，以及他的好友「生活風格大師」瑪莎史都華，也都會客串廣告。而在Skechers為超級盃砸下重金製作的廣告，史奴比狗狗則會詮釋品牌搭載Slip-ins瞬穿舒適科技便鞋，並搭配招牌金曲「Who Am I （What’s My Name?）」。

今年Skechers邀請了嘻哈傳奇史奴比狗狗來演出超級盃廣告，在30秒的廣告中，他將拜訪各行各業的人。圖／摘自instagram