情人節限定！幸樂苑X樂天「黑白巧克力拉麵」甜甜上桌

身為日本的國民代表美食，「拉麵」總是在傳統中激發出全新的想像力。創立自昭和29年（1954年）的連鎖拉麵店「幸樂苑」，今年情人節特別攜手樂天LOTTE，推出「黑巧克力拉麵」與「白巧克力拉麵」，讓紗紗巧克力與拉麵相互結合，創造出情人節專屬的甜蜜風味。

創業多年的「幸樂苑」，乃是日本知名的連鎖平價拉麵店，目前在日本有超過420間的門市。除了經典口味之外，也經常不定期推出應景的拉麵產品。近年幸樂苑均會在情人節前推出巧克力拉麵，今年度更是攜手樂天LOTTE旗下的紗紗巧克力，第3度推出應景的巧克力拉麵。

其中「黑巧克力拉麵」以中華風湯頭為底，加入巧克力、可可油調製，並鋪上叉燒、魚板等配料，還有2片紗紗巧克力，湯底透露出濃醇的巧克力色澤。另款「白巧克力拉麵」則是鹽味湯頭配上白巧克力、白巧克力油，並鋪上紗紗草莓巧克力、叉燒、魚板、青蔥等配料，散發出清新的白色色澤。

此次聯名的巧克力拉麵，僅限2月14日至3月31日期間供應，每碗售價650日元，適合近期前往日本的民眾嘗鮮體驗。