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FENDI最新夯包怎搭？許路兒、曾之喬搶先上手完美示範

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
女星林心如、時尚名人許路兒等人都搶先穿上剛上市的FENDI最新春夏系列。圖／摘自藝人IG
女星林心如、時尚名人許路兒等人都搶先穿上剛上市的FENDI最新春夏系列。圖／摘自藝人IG

日漸溫暖的天氣，讓許多走在最前線的時尚潮人搶先一步換上日前才剛上市的FENDI最新春夏系列，包括女星林心如、楊謹華、曾之喬，男星范少勳，時尚名人許路兒、吳速玲等人都已經在社群上分享最具個人風格的穿搭。

TW FENDI SS23 @ Shuling Wu 4
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TW FENDI SS23 @ Ruby Lin 3
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TW FENDI SS23 @ Lure Hsu 5
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TW FENDI SS23 @ Cheryl Yang 3
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TW FENDI SS23 @ Joanne Tzeng 1
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以千禧年的交替為主題的女裝，在極簡寬鬆與層次堆疊中擦出火花。曾之喬以藍色的緞面短裙套裝展現運動風和精緻感，搭配最新採用長方形翻蓋設計的FENDI First Sight包款，時尚感十足的短鍊連接到一個大大的歪斜金屬F字母，活力十足；同樣是有著線條簡潔及搶眼的鈀合金五金件的First Sight包，吳速玲以手拿的方式配襯盡顯女性的曼妙身姿的貼身剪裁針織裙裝，怡然自得又高尚優雅。源自大自然的輕盈布料以賞心悅目的中性色調呈現，不論是許路兒、林心如、楊謹華，都以別具創意與個人風格的方式穿出各自的女人味，搭配最新的FENDI Peekaboo Cut搶眼梯形包款，展現品牌本季核心的二元性精神。

TW FENDI SS23 @ Mai Sun 3
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TW FENDI SS23 @ Jun 3
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TW FENDI SS23 @ Fandy Fan 1
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范少勳、時尚KOL Jun、Mai孫麥傑則率先演繹本季男裝的往返全球度假勝地的旅行概念。范少勳的靛藍色針織衫柔軟的流蘇展露出波西米亞式的流浪風情，Mai孫麥傑則以充滿玩心的瓜橘色對比穿搭出活潑的視覺效果，Jun則為休閒西裝注入輕鬆休閒的夏季氣息。

FENDI Peekaboo Cut駝色中型款配銀色金屬部件，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Cut駝色中型款配銀色金屬部件，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI First Sight包款沙色的珍貴鱷魚皮款配粉紅色漆面金屬款，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI First Sight包款沙色的珍貴鱷魚皮款配粉紅色漆面金屬款，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI First Sight包深棕色和沙色的珍貴鱷魚皮款，綠色漆面金屬，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI First Sight包深棕色和沙色的珍貴鱷魚皮款，綠色漆面金屬，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Cut Mini黑色款配銀色金屬部件，13萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Cut Mini黑色款配銀色金屬部件，13萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI First Sight包款亮面皮革黑色款配銀色金屬，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI First Sight包款亮面皮革黑色款配銀色金屬，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Cut咖啡色款配銀色金屬部件，14萬9,500元。圖／FENDI提供
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FENDI 女星 曾之喬

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