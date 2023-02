FENDI最新夯包怎搭？許路兒、曾之喬搶先上手完美示範

日漸溫暖的天氣,讓許多走在最前線的時尚潮人搶先一步換上日前才剛上市的FENDI最新春夏系列,包括女星林心如、楊謹華、曾之喬,男星范少勳,時尚名人許路兒、吳速玲等人都已經在社群上分享最具個人風格的穿搭。

TW FENDI SS23 @ Shuling Wu 4 TW FENDI SS23 @ Ruby Lin 3 TW FENDI SS23 @ Lure Hsu 5 TW FENDI SS23 @ Cheryl Yang 3 TW FENDI SS23 @ Joanne Tzeng 1

以千禧年的交替為主題的女裝,在極簡寬鬆與層次堆疊中擦出火花。曾之喬以藍色的緞面短裙套裝展現運動風和精緻感,搭配最新採用長方形翻蓋設計的FENDI First Sight包款,時尚感十足的短鍊連接到一個大大的歪斜金屬F字母,活力十足;同樣是有著線條簡潔及搶眼的鈀合金五金件的First Sight包,吳速玲以手拿的方式配襯盡顯女性的曼妙身姿的貼身剪裁針織裙裝,怡然自得又高尚優雅。源自大自然的輕盈布料以賞心悅目的中性色調呈現,不論是許路兒、林心如、楊謹華,都以別具創意與個人風格的方式穿出各自的女人味,搭配最新的FENDI Peekaboo Cut搶眼梯形包款,展現品牌本季核心的二元性精神。

TW FENDI SS23 @ Mai Sun 3 TW FENDI SS23 @ Jun 3 TW FENDI SS23 @ Fandy Fan 1

范少勳、時尚KOL Jun、Mai孫麥傑則率先演繹本季男裝的往返全球度假勝地的旅行概念。范少勳的靛藍色針織衫柔軟的流蘇展露出波西米亞式的流浪風情,Mai孫麥傑則以充滿玩心的瓜橘色對比穿搭出活潑的視覺效果,Jun則為休閒西裝注入輕鬆休閒的夏季氣息。