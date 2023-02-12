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6島精華、1口滿足 3款6海島純麥蘇格蘭威士忌獨獻台灣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
3款6海島純麥蘇格蘭威士忌獨獻台灣。圖／陸海洋行提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
3款6海島純麥蘇格蘭威士忌獨獻台灣。圖／陸海洋行提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

6海島純麥蘇格蘭威士忌重磅推出3款獨獻台灣的新品——「6海島限量版波特桶純麥蘇格蘭威士忌」、「6海島限量版PX雪莉桶蘇格蘭威士忌原酒」、「6海島限量版Oloroso雪莉桶蘇格蘭威士忌原酒」，是台灣威士忌愛好者不能錯過的海島威士忌珍藏酒款。

6海島純麥蘇格蘭威士忌精選蘇格蘭本島外之6個海島（Islay、Jura、Skye、Mull、Orkney及Arran島）的代表性酒廠威士忌集結而成，擁有6家海島蒸餾廠風格，每一口都匯聚了所有蘇格蘭海島的淬鍊，將6島精華一口擁有。

「6海島限量版波特桶純麥蘇格蘭威士忌」以48.8%酒精度裝瓶，嚴選來自葡萄牙的波特葡萄酒桶，桶陳數十個月，具有濃郁明顯的煙燻芬芳、橙皮和蔓越莓、香蕉咖啡餡餅和新鮮蒔蘿的香氣。口感圓潤飽滿，紅色莓果香和奶油香，以及些微的香草氣息、西瓜和葡萄柚等水果香，將濃濃的泥煤煙燻味包覆在口中，尾韻清新甜美，令人印象深刻的泥煤味不停迴盪，建議售價2,800 元。

「6海島限量版PX雪莉桶蘇格蘭威士忌原酒」以60.9%酒精度裝瓶，嚴選來自西班牙Pedro Ximenez雪莉桶，桶陳數十個月，具有清新的柳橙和紅葡萄果香、甜美的香草莢和酥皮糕點、泥煤香，以及淡淡丁香氣息。入口充滿濃郁的泥煤味、燉煮果醬和柔和的香料味、木質味和絲絲的香甜蜜餞果乾滋味。尾韻帶有悠長濃郁的蜜棗李子果醬香，與奔放的泥煤味，建議售價3,300 元。

「6海島限量版Oloroso雪莉桶蘇格蘭威士忌原酒」以61.5%酒精度裝瓶，嚴選來自西班牙Oloroso雪莉桶，桶陳數十個月，明亮木質香和果香，帶有柔和的泥煤味、檸檬、青蘋果、白巧克力、淡淡的生薑和焦糖等多重香氣。沉穩的泥煤香，與清新水果香氣如杏桃香，與香草海綿蛋糕和糖蜜滋味達成平衡口感。尾韻悠長而溫和，柔軟泥煤味和柑橘香調不停持續著，建議售價3,500 元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

6海島純麥蘇格蘭威士忌精選蘇格蘭本島外之6個海島的代表性酒廠威士忌集結而成。圖／陸海洋行提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
6海島純麥蘇格蘭威士忌精選蘇格蘭本島外之6個海島的代表性酒廠威士忌集結而成。圖／陸海洋行提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 酒精

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