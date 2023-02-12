日本最大恐龍博物館、住恐龍房！恐龍迷必去的福井景點

日本的「福井縣」有著「恐龍王國」之稱，到處充滿和恐龍相關的景點。除了有世界前三大的恐龍博物館「福井縣立恐龍博物館」，另外「河岸曙酒店」提供滿滿恐龍娃娃及公仔的客房；位在敦賀車站附近的「New Sunpia Tsuruga」更在去年開始推出限定１間的恐龍房，讓孩子們可以進入恐龍的世界，適合家中有恐龍迷的家庭一起同遊。

由日本已故建築大師黑川紀章打造的「福井縣立恐龍博物館」，規模不但是日本第一，也是世界前三大恐龍博物館。館內展出多達44座恐龍骨架及1,000多個化石標本。為提升館內「與恐龍共存」的體驗感受，現在博物館暫時休館中，預計於今年夏天將進化回歸到大家面前。升級後的博物館，新增巨大銀幕環繞空間，可感受到等比例的巨大恐龍在眼前行走、與恐龍同處於同一時空的震撼，還有「恐龍研究教室」可以體驗復原恐龍骨頭或是挖掘恐龍化石等特別互動活動。

位在足羽川畔的都市度假酒店「河岸曙酒店」，設有10幾間「恐龍主題房」讓喜歡恐龍的大朋友小朋友選擇入住。恐龍主題房裡佈滿恐龍裝飾及公仔玩偶，並提供恐龍的拼圖及繪本，讓小朋友晚上在房間也能感受到恐龍的陪伴。酒店頂樓設有天空大浴場，可以眺望福井街景，春天時河岸更有整片的櫻花美景。