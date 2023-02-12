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日本最大恐龍博物館、住恐龍房！恐龍迷必去的福井景點

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
入住恐龍主題房，彷彿跟著恐龍一起露營。圖/J&T CONTENTS提供
入住恐龍主題房，彷彿跟著恐龍一起露營。圖/J&T CONTENTS提供

日本的「福井縣」有著「恐龍王國」之稱，到處充滿和恐龍相關的景點。除了有世界前三大的恐龍博物館「福井縣立恐龍博物館」，另外「河岸曙酒店」提供滿滿恐龍娃娃及公仔的客房；位在敦賀車站附近的「New Sunpia Tsuruga」更在去年開始推出限定１間的恐龍房，讓孩子們可以進入恐龍的世界，適合家中有恐龍迷的家庭一起同遊。

由日本已故建築大師黑川紀章打造的「福井縣立恐龍博物館」，規模不但是日本第一，也是世界前三大恐龍博物館。館內展出多達44座恐龍骨架及1,000多個化石標本。為提升館內「與恐龍共存」的體驗感受，現在博物館暫時休館中，預計於今年夏天將進化回歸到大家面前。升級後的博物館，新增巨大銀幕環繞空間，可感受到等比例的巨大恐龍在眼前行走、與恐龍同處於同一時空的震撼，還有「恐龍研究教室」可以體驗復原恐龍骨頭或是挖掘恐龍化石等特別互動活動。

位在足羽川畔的都市度假酒店「河岸曙酒店」，設有10幾間「恐龍主題房」讓喜歡恐龍的大朋友小朋友選擇入住。恐龍主題房裡佈滿恐龍裝飾及公仔玩偶，並提供恐龍的拼圖及繪本，讓小朋友晚上在房間也能感受到恐龍的陪伴。酒店頂樓設有天空大浴場，可以眺望福井街景，春天時河岸更有整片的櫻花美景。

「New Sunpia Tsuruga」於去年推出限定1間的「恐龍主題房」，房間以恐龍們生活的太古森林及草原為設計發想，地板上可以發現恐龍腳印，還有小帳棚及搖床等配備，彷彿置身在森林裡與恐龍一起露營。酒店也特別為小朋友們準備了專屬的「兒童恐龍晚餐」，搭配恐龍餐具，絕對讓小小恐龍迷失心瘋。

「恐龍主題房」内，可以看到許多恐龍裝飾元素。圖/J&T CONTENTS提供
「恐龍主題房」内，可以看到許多恐龍裝飾元素。圖/J&T CONTENTS提供
福井縣立恐龍博物館，乃是日本最大的恐龍主題博物館。圖/J&T CONTENTS提供
福井縣立恐龍博物館，乃是日本最大的恐龍主題博物館。圖/J&T CONTENTS提供
New Sunpia Tsuruga限定1間的「恐龍主題房」。圖/J&T CONTENTS提供
New Sunpia Tsuruga限定1間的「恐龍主題房」。圖/J&T CONTENTS提供
河岸曙酒店設有10幾間「恐龍主題房」圖/J&T CONTENTS提供
河岸曙酒店設有10幾間「恐龍主題房」圖/J&T CONTENTS提供
博物館内可以體驗挖掘化石的互動。圖/J&T CONTENTS提供
博物館内可以體驗挖掘化石的互動。圖/J&T CONTENTS提供

恐龍 博物館 酒店

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