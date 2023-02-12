情人節選禮障礙？百貨「顏值實用兼具」人氣選手出列

還沒為2月14日情人節鋪路的直男們，現在臨時抱佛腳還來得及，百貨根據今年熱門商品與買氣，將符合「顏值與實用」最受歡迎的美妝與香氛大公開，應援正為選禮傷透的你。

隨著戶外口罩開放，加上社交活動活絡，唇膏、彩妝重回女性購物清單，新光三越指出，光是1月份彩妝業績就成長近4成。隨著情人節與春季新品到來，各品牌推出的限量新款脣膏，在包裝設計上更講究、顏值爆表。

像是女性唇彩行列少不了它的YSL推出「小金條」奢華緞面絲絨唇膏，送禮時還能購買「愛無反顧雙唇彩妝禮盒」，一次蒐集「小黑條」奢華緞面絨霧唇膏與「小金條」奢華緞面絲絨唇膏。

LANCOME也在2月份推出任2支唇膏(含1支絕對完美柔霧唇膏2023情人節限定)就贈送限量訂製的「愛心棋盤格禮盒」；BOBBI BROWN於2/14前購買任二個唇彩，即贈送「愛心隨身鏡及愛心禮盒」，透過心意滿滿的設計包裝，打動女友的心。

女孩都喜歡身上充滿香香的味道，香氛也是送禮人氣選項，Jo Malone推出期間限定的玫瑰禮盒展現甜蜜愛戀氛圍，Dior今年以 MISS DIOR花漾迪奧香水系列作為主角，為香水繫上彩漾手工緞帶，3月31日前購買兩件以上產品(含50ml以上保養或100ml以上香水)，還能享有「2023愛戀花語禮盒」包裝服務。Giorgio Armani的PRIVÉ高級訂製淡香水花園系列，以不同意境的花園作為靈感，情人節期間任選購一瓶香水，能享有情人節訂製愛心禮盒的包裝服務。

SOGO台北店觀察近期送禮趨勢，包括香氛禮盒、飾品、短夾、巧克力等都是有情人的最佳選擇，其中又以最能代表情人節禮品的巧克力最受歡迎，較去年同期2位數成長。另外，心型圖樣的服飾與配件也是表達愛意的大熱門。

「香氛」同樣是不敗的情人節禮品，今年香氛類商品以各式禮盒組合，從髮品、肌膚清潔保養到水氧機等實用性商品大熱銷。國際精品則以最能展現浪漫飾品，對戒對鍊都是最佳選擇，萬元以下單品最熱銷。

Global Mall則把象徵甜蜜的巧克力「放大了」，Global Mall新北中和、桃園A19及屏東市即日起至3月14日特別打造「巨型巧克力互動展」打造三大場景，包括「紅寶石巧克力霓虹打卡點」、「傳情巧克力語錄牆」，以及「濃情巧克力禮物牆」繫上蝴蝶結的愛心巧克力禮盒放大成2米高。2/16至3/1推出會員限定甜蜜禮，活動期間當日全館累計消費滿1,000元即送限量「紅寶石草莓巧克力」。