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HBL高中籃球聯賽開打！Nike推出限定應援活動邀球迷找回熱情的自己

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
NIKE再次延續「一生只有一次HBL」品牌宣言，號召所有喜愛HBL的球迷，一起回憶起最單純熱情的自己。圖／Nike提供
NIKE再次延續「一生只有一次HBL」品牌宣言，號召所有喜愛HBL的球迷，一起回憶起最單純熱情的自己。圖／Nike提供

HBL高中籃球聯賽自今天起進行八強賽，NIKE再次延續「一生只有一次HBL」品牌宣言，不僅推出期間限定應援活動與系列產品服務，還號召所有喜愛HBL的球迷，一起回憶起最單純熱情的自己。

今年Nike特別打造全新活潑年輕版本的吉祥物視覺設計，包括了松山高中、能仁家商等傳統籃球名校都入列，從各校吉祥物們最初的樣貌呈現球隊的初心，也透過各自的球風跟專屬特色發展出的進化之路，由此帶領球迷們深入了解各所學校的起源故事。此外，Nike也將於賽事期間陸續推出專屬配備，首先登場的則是NIKE BY YOU: Grab & Go籃球系列產品，將於摩曼頓花花Nike Jordan籃球體驗店首次推出，提供球迷各式經典籃球款式的鞋帶扣、掛件和別針配件產品，讓平日穿搭增添個性化風格。

Nike將於HBL高中籃球聯賽賽事期間陸續推出專屬配備，首先登場的則是NIKE BY YOU: Grab & Go籃球系列產品。圖／Nike提供
Nike將於HBL高中籃球聯賽賽事期間陸續推出專屬配備，首先登場的則是NIKE BY YOU: Grab & Go籃球系列產品。圖／Nike提供

不僅是關注HBL高中籃球聯賽，Nike為NBA籃球新星Ja Morant量身打造的首款簽名籃球鞋Ja 1正式曝光，將加入品牌旗下Jump系列之中，成為最經濟實惠的簽名鞋款，為喜愛籃球運動的人提供入門鞋款選擇。而且Ja Morant創作想法展現在幾個設計元素之中，例如貫穿系列配色的手寫文字，並透過這些細節致敬他最親近的家人、朋友和社群。

Nike為NBA籃球新星Ja Morant量身打造首款簽名籃球鞋Ja 1正式曝光，成為喜愛籃球運動的人提供入門鞋款選擇。圖／Nike提供
Nike為NBA籃球新星Ja Morant量身打造首款簽名籃球鞋Ja 1正式曝光，成為喜愛籃球運動的人提供入門鞋款選擇。圖／Nike提供

另外，PUMA與NBA夏洛特黃蜂當家後衛LaMelo Ball共同推出簽名籃球鞋款，總是叫好又叫座，特別是LaMelo Ball與人氣科幻動畫卡通Rick and Morty的聯名款，更是話題保證。因此三方再度聯手，並延續「Climb Aboard」主題概念設計，推出MB.02 Rick and Morty實戰籃球鞋款，在黃綠鞋身裝飾粉紫鞋舌，成為超搶眼鴛鴦配色。還置入PUMA的Nitro氮氣中底科技，締造「輕量」與「高緩衝」並存的兩大關鍵機能，搭配籃球鞋履專用橡膠耐磨大底帶來強勁抓地力，外型與功能兼具。

夏洛特黃蜂當家後衛LaMelo Ball與人氣科幻動畫卡通合作，推出MB.02 Rick and Morty實戰籃球鞋，4,880元。圖／PUMA提供
夏洛特黃蜂當家後衛LaMelo Ball與人氣科幻動畫卡通合作，推出MB.02 Rick and Morty實戰籃球鞋，4,880元。圖／PUMA提供

Nike特別為HBL高中籃球聯賽打造全新活潑年輕版本的吉祥物視覺設計，包括松山高中、能仁家商等傳統籃球名校都入列。圖／Nike提供
Nike特別為HBL高中籃球聯賽打造全新活潑年輕版本的吉祥物視覺設計，包括松山高中、能仁家商等傳統籃球名校都入列。圖／Nike提供

品牌 卡通 Nike PUMA NBA HBL

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