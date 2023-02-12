慕赫首度攜手米其林一星「T+T」 推出春季限定菜色

連續兩年獲選為《米其林指南》官方合作威士忌夥伴的慕赫（Mortlach），首度攜手蟬聯兩屆米其林一星餐廳「T+T」，自即日起至4月30日止，共同推出全新季節限定菜色。「T+T」2023年春季菜單每人2,680元，加價600元可升級為慕赫16年單一麥芽威士忌限定主菜「山與海的脂味」；本季Wine Pairing為4杯1,280元，7杯1,680元。凡升級限定主菜並加點Wine Pairing，即可品飲「慕赫16年單一麥芽威士忌」乙杯。

這次春季限定菜色由去年拿下「米其林指南年輕主廚大獎」的主廚蔡元善（Johnny），設計創作主菜「山與海的脂味」（燒烤A5和牛、慕赫16年單一麥芽威士忌、生蠔佐青江菜醬汁）。以復刻「經典法式牛排」為靈感，巧妙呼應「慕赫16年單一麥芽威士忌」重現90年代限量版「Flora & Fauna」慕赫16年的極致風味。

蔡元善主廚認為，「慕赫16年」最出色之處，是透過2.81蒸餾工藝反覆淬煉出的清雅花果香調，加上由「小女巫蒸餾器（Wee Witchie）」所引出有如肉脂般鮮甜、馥郁香醇的細緻口感。

「慕赫16年」酒體圓潤飽滿、柔順甘甜的豐富層次，最適合搭配油脂多的肉類料理，也讓蔡元善主廚不禁憶起小時候牛排館特有的「海陸」搭配：「傳統牛排館的牛排主餐，會搭配其他海鮮，如：生蠔、龍蝦、明蝦等，來呈現山珍海味的豐饒感。因此這次我特別選用和牛的菲力部位，油花細膩、肉質鮮嫩而甜美，在烹調前使用慕赫16年單一麥芽威士忌先將牛肉醃製12小時後熟成轉味，待燒烤至五分熟後，再以4:1將威士忌和糖刷在表層，催化出獨特肉質風味及略帶烤堅果香氣的醇厚口感。」

而蔡元善主廚視作經典法式牛排靈魂的「醬汁」，則以生蠔醬及青江菜點綴，利用十字花科蔬菜獨有的苦甘佐肉脂香氣，以充滿新奇的手法重新復刻味蕾經典。

慕赫深受餐飲界評鑑指標《米其林指南》青睞，聯合呈獻頂級餐飲的至高標準。2021 Mortlach慕赫啟動「慕星計畫」，聯手諸位星級主廚合作推出慕赫摘星品酩饗宴，以慕赫16年Pedro Ximénez/ Oloroso 100%珍稀雪莉桶濃烈馥郁的層次香氣和悠長尾韻，與星級料理相互輝映，完美激盪出舌尖的絕佳體驗。

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