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平價彩虹圈表款另類選擇？BAPE跟上浪潮秀出這一手！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
BAPE順應風潮，在旗下的TYPE 1 BAPEX®腕表，也呈現了「彩虹圈」設計，成為消費者平價款選擇！圖／I.T.提供
BAPE順應風潮，在旗下的TYPE 1 BAPEX®腕表，也呈現了「彩虹圈」設計，成為消費者平價款選擇！圖／I.T.提供

只要google「彩虹圈」這三個字，率先出現的結果中，一定就有勞力士（Rolex）等知名鐘表品牌的手表，可見有多受市場歡迎。然而，總是緊跟流行趨勢的潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）也順應風潮，在旗下的TYPE 1 BAPEX®腕表，也呈現了相應設計，成為消費者的平價款選擇！

一直以來，TYPE 1 BAPEX®腕表就是緊跟著市場脈動，表款設計皆以當前受歡迎款式來致敬與翻玩，雖有爭議，但仍被消費者暱稱為「平價版勞力士」。先前BAPE還推出了所謂的「中東面」、「藍金」和兩地時區GMT功能的話題腕表，同樣引起熱議。而新一季到來，TYPE 1 BAPEX®則再度呈現讓人關注的「彩虹圈」CRYSTAL STONE系列表款，亦是近年各大品牌包括勞力士，都曾有過的外型。什麼是「彩虹圈」？簡單說是將潛水表的表圈，鑲嵌如彩虹漸層般的寶石，配戴時閃耀的效果，讓人想不多看兩眼都難，可說是高調設計。

TYPE 1 BAPEX® CRYSTAL STONE系列表款，表圈鑲嵌36顆氧化鋯石，並配備藍寶石玻璃水晶鏡面。圖／I.T.提供
TYPE 1 BAPEX® CRYSTAL STONE系列表款，表圈鑲嵌36顆氧化鋯石，並配備藍寶石玻璃水晶鏡面。圖／I.T.提供

然而，以天然寶石或鑽石當作鑲嵌材質，最終腕表訂價將所費不貲，因此即使受到市場喜愛，但真能擁有的人卻不多。因此，BAPE以人造氧化染色鋯石為基礎，搭配了俗稱「水鬼」的潛水表款式，推出TYPE 1 BAPEX® CRYSTAL STONE系列，就外觀而言也同樣耀眼。因為TYPE 1 BAPEX® CRYSTAL STONE系列表款，表圈鑲嵌36顆氧化鋯石，並配備藍寶石玻璃水晶鏡面、自動上鍊機械機芯與精鋼表殼、表鍊，訂價則在23,000元有找，對比動輒百萬起跳的他牌「彩虹圈」腕表，絕對是最平價的選擇。

BAPE TYPE 1 BAPEX® CRYSTAL STONE系列表款，精鋼表殼與表鍊，22,399元。圖／I.T.提供
BAPE TYPE 1 BAPEX® CRYSTAL STONE系列表款，精鋼表殼與表鍊，22,399元。圖／I.T.提供

BAPE TYPE 1 BAPEX® CRYSTAL STONE系列表款，精鋼表殼與表鍊，22,399元。圖／I.T.提供
BAPE TYPE 1 BAPEX® CRYSTAL STONE系列表款，精鋼表殼與表鍊，22,399元。圖／I.T.提供

腕表 勞力士

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