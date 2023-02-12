烈酒也能又潮又輕便！路易十三珍萃裝快閃店來了
烈酒之王路易十三近日發表全新系列——路易十三珍萃裝（THE DROP），並自即日起至2月19日（每天11:00～21:30），於寶麗廣場BELLAVITA一樓開設快閃店，期間亦展出路易十三全系列產品。
路易十三珍萃裝除每瓶皆裝填10毫升路易十三干邑臻釀，同時還設計了專屬皮套揹飾，進一步化身時尚配件，讓烈酒也能又潮又輕便。尤其是有「可以喝的香水」美名的法國頂級干邑路易十三，亦是酒界的夢幻逸品，結合代代相傳的百年精萃、時尚高雅推陳出新的瓶身、跨越數百年的品牌精神，成為今年情義深遠的精巧禮品。
路易十三珍萃裝有金、綠、紅、白、杏等鮮明優雅的瓶頭色彩，分別代表「氣場非凡（Loud）」、「光芒四射（Glow）」、「大膽（ Bold）」、「圓潤（Smooth）」、「耀眼清亮（ Bright）」等5種不同意象，也正好呼應東方五行的哲學概念，潮人們可隨心情變化或穿搭選擇各式瓶身，輕鬆兼顧創意、實用與美觀。
路易十三珍萃裝禮盒單瓶裝7,200元，5瓶裝36,000元。路易十三珍萃裝皮革揹飾每組3,800元。快閃店亦同步展出50毫升迷你瓶 （Miniature），700毫升經典瓶 （Classic），1500毫升至尊瓶（Magnum），3000毫升至尊瓶 （Jeroboam），甚至首次公開展出的6000毫升至尊瓶 （Mathusalem）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言