烈酒也能又潮又輕便！路易十三珍萃裝快閃店來了

烈酒之王路易十三近日發表全新系列——路易十三珍萃裝（THE DROP），並自即日起至2月19日（每天11:00～21:30），於寶麗廣場BELLAVITA一樓開設快閃店，期間亦展出路易十三全系列產品。

路易十三珍萃裝除每瓶皆裝填10毫升路易十三干邑臻釀，同時還設計了專屬皮套揹飾，進一步化身時尚配件，讓烈酒也能又潮又輕便。尤其是有「可以喝的香水」美名的法國頂級干邑路易十三，亦是酒界的夢幻逸品，結合代代相傳的百年精萃、時尚高雅推陳出新的瓶身、跨越數百年的品牌精神，成為今年情義深遠的精巧禮品。

路易十三珍萃裝有金、綠、紅、白、杏等鮮明優雅的瓶頭色彩，分別代表「氣場非凡（Loud）」、「光芒四射（Glow）」、「大膽（ Bold）」、「圓潤（Smooth）」、「耀眼清亮（ Bright）」等5種不同意象，也正好呼應東方五行的哲學概念，潮人們可隨心情變化或穿搭選擇各式瓶身，輕鬆兼顧創意、實用與美觀。