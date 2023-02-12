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烈酒也能又潮又輕便！路易十三珍萃裝快閃店來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
路易十三珍萃裝以精巧瓶身裝填10毫升路易十三干邑臻釀，進一步化身時尚配件。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三珍萃裝以精巧瓶身裝填10毫升路易十三干邑臻釀，進一步化身時尚配件。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

烈酒之王路易十三近日發表全新系列——路易十三珍萃裝（THE DROP），並自即日起至2月19日（每天11:00～21:30），於寶麗廣場BELLAVITA一樓開設快閃店，期間亦展出路易十三全系列產品。

路易十三珍萃裝除每瓶皆裝填10毫升路易十三干邑臻釀，同時還設計了專屬皮套揹飾，進一步化身時尚配件，讓烈酒也能又潮又輕便。尤其是有「可以喝的香水」美名的法國頂級干邑路易十三，亦是酒界的夢幻逸品，結合代代相傳的百年精萃、時尚高雅推陳出新的瓶身、跨越數百年的品牌精神，成為今年情義深遠的精巧禮品。

路易十三珍萃裝有金、綠、紅、白、杏等鮮明優雅的瓶頭色彩，分別代表「氣場非凡（Loud）」、「光芒四射（Glow）」、「大膽（ Bold）」、「圓潤（Smooth）」、「耀眼清亮（ Bright）」等5種不同意象，也正好呼應東方五行的哲學概念，潮人們可隨心情變化或穿搭選擇各式瓶身，輕鬆兼顧創意、實用與美觀。

路易十三珍萃裝禮盒單瓶裝7,200元，5瓶裝36,000元。路易十三珍萃裝皮革揹飾每組3,800元。快閃店亦同步展出50毫升迷你瓶 （Miniature），700毫升經典瓶 （Classic），1500毫升至尊瓶（Magnum），3000毫升至尊瓶 （Jeroboam），甚至首次公開展出的6000毫升至尊瓶 （Mathusalem）。

路易十三珍萃裝有金、綠、紅、白、杏等5種鮮明優雅的色彩，同時附有專屬皮套揹飾。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三珍萃裝有金、綠、紅、白、杏等5種鮮明優雅的色彩，同時附有專屬皮套揹飾。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三珍萃裝快閃店於寶麗廣場BELLAVITA一樓登場。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三珍萃裝快閃店於寶麗廣場BELLAVITA一樓登場。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
快閃店亦同步展出50毫升迷你瓶 （Miniature），700毫升經典瓶 （Classic），1500毫升至尊瓶（Magnum），3000毫升至尊瓶 （Jeroboam），甚至首次公開展出的6000毫升至尊瓶 （Mathusalem）。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
快閃店亦同步展出50毫升迷你瓶 （Miniature），700毫升經典瓶 （Classic），1500毫升至尊瓶（Magnum），3000毫升至尊瓶 （Jeroboam），甚至首次公開展出的6000毫升至尊瓶 （Mathusalem）。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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