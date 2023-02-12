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楊祐寧夫妻合體放閃秀Chaumet 炎亞綸逛Tiffany自帶光
情人節將至，總是將「情感連結」置於創作核心的Chaumet，特別釋出一系列楊祐寧和王詠穎（Melinda Wang）夫婦演繹品牌標誌性的Liens系列珠寶形象照，自然毫不造作的黑白灰階照片中，兩人以清新簡單的白T恤、牛仔褲搭配男女皆宜的Liens Évidence和Jeux de Liens珠寶新品，以溫暖真摯的愛情，展演情感的純粹樣貌。連結設計的Liens系列，也正是楊祐寧夫妻的婚戒。
而在洋溢浪漫氣息的這個週末，不妨與另一半走訪台北信義新天地A9館一樓的Tiffany Lock快閃店，在無垠浩瀚的宇宙星空下，透過現場互動拍攝機，以互相對視的側臉，留下一張張永恆美照。即使一個人或與三五好友一起逛街，也能像實力派男星炎亞綸、舉重女神郭婞淳與創作歌手HUSH一樣，以自信光芒在Tiffany星空下駐留留念。除了情人節最佳打卡點，現場也展出呼應品牌融會藝術、工藝與創新的精神的最新的Lock系列珠寶。
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