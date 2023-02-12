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楊祐寧夫妻合體放閃秀Chaumet 炎亞綸逛Tiffany自帶光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
舉重女神郭婞淳於Tiffany Lock快閃店留影。圖／Tiffany提供
舉重女神郭婞淳於Tiffany Lock快閃店留影。圖／Tiffany提供

情人節將至，總是將「情感連結」置於創作核心的Chaumet，特別釋出一系列楊祐寧和王詠穎（Melinda Wang）夫婦演繹品牌標誌性的Liens系列珠寶形象照，自然毫不造作的黑白灰階照片中，兩人以清新簡單的白T恤、牛仔褲搭配男女皆宜的Liens Évidence和Jeux de Liens珠寶新品，以溫暖真摯的愛情，展演情感的純粹樣貌。連結設計的Liens系列，也正是楊祐寧夫妻的婚戒。

而在洋溢浪漫氣息的這個週末，不妨與另一半走訪台北信義新天地A9館一樓的Tiffany Lock快閃店，在無垠浩瀚的宇宙星空下，透過現場互動拍攝機，以互相對視的側臉，留下一張張永恆美照。即使一個人或與三五好友一起逛街，也能像實力派男星炎亞綸、舉重女神郭婞淳與創作歌手HUSH一樣，以自信光芒在Tiffany星空下駐留留念。除了情人節最佳打卡點，現場也展出呼應品牌融會藝術、工藝與創新的精神的最新的Lock系列珠寶。

CHAUMET Jeux de Liens戒指， 18K白金鑲嵌藍寶石及鑽石，42萬8,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Jeux de Liens戒指， 18K白金鑲嵌藍寶石及鑽石，42萬8,000元。圖／CHAUMET提供
創作歌手HUSH於Tiffany Lock快閃店留影。圖／Tiffany提供
創作歌手HUSH於Tiffany Lock快閃店留影。圖／Tiffany提供
實力派男星炎亞綸於Tiffany Lock快閃店留影。圖／Tiffany提供
實力派男星炎亞綸於Tiffany Lock快閃店留影。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K金與白金鑲鑽手鐲，41萬5,000元；18K金手鐲，20萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K金與白金鑲鑽手鐲，41萬5,000元；18K金手鐲，20萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K金舖鑲鑽石手鐲，101萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K金舖鑲鑽石手鐲，101萬元。圖／Tiffany提供
（由左至右）Liens Évidence 18K白金鑲鑽吊墜，10萬3,000元；Liens Évidence 18K白金鑲鑽戒指，29萬1,000元；Liens Évidence 18K白金戒指，內側鑲嵌一顆鑽石，10萬4,000元。圖／CHAUMET提供
（由左至右）Liens Évidence 18K白金鑲鑽吊墜，10萬3,000元；Liens Évidence 18K白金鑲鑽戒指，29萬1,000元；Liens Évidence 18K白金戒指，內側鑲嵌一顆鑽石，10萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K白金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石，10萬3,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K白金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石，10萬3,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K白金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石，23萬2,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K白金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石，23萬2,000元。圖／CHAUMET提供
楊祐寧和王詠穎夫妻檔共同演繹CHAUMET Liens系列珠寶新作。圖／CHAUMET提供
楊祐寧和王詠穎夫妻檔共同演繹CHAUMET Liens系列珠寶新作。圖／CHAUMET提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金舖鑲鑽石手鐲，101萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金舖鑲鑽石手鐲，101萬元。圖／Tiffany提供
楊祐寧和王詠穎夫妻檔共同演繹CHAUMET Liens系列珠寶新作。圖／CHAUMET提供
楊祐寧和王詠穎夫妻檔共同演繹CHAUMET Liens系列珠寶新作。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Jeux de Liens吊墜，18K白金鑲嵌藍寶石及鑽石，20萬4,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Jeux de Liens吊墜，18K白金鑲嵌藍寶石及鑽石，20萬4,000元。圖／CHAUMET提供
實力派男星炎亞綸於Tiffany Lock快閃店留影。圖／Tiffany提供
實力派男星炎亞綸於Tiffany Lock快閃店留影。圖／Tiffany提供
楊祐寧和王詠穎夫妻檔共同演繹CHAUMET Liens系列珠寶新作。圖／CHAUMET提供
楊祐寧和王詠穎夫妻檔共同演繹CHAUMET Liens系列珠寶新作。圖／CHAUMET提供

珠寶 情人節 炎亞綸

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