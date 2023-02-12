真正的盛世美顏！迪麗熱巴簡單黑白光影拍照就碾壓全網

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聯合報／ 記者孫曼／即時報導
英國女演員Rosamund Pike演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
英國女演員Rosamund Pike演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供

Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri上任後發表的第一個時裝系列－2017 年春夏女裝中最具代表性的單品即為「WE SHOULD ALL BE FEMINISTS」slogan T-shirt，此slogan即是摘錄自作家Chimamanda Ngozi Adichie於2012年發表的TED演說（這場演講引起熱烈討論與廣大迴響，在YouTube觀看數累積792萬次），成為Maria最強而有力的女性主義宣言。

而這次品牌更透過邀請多位在不同領域發光發熱的女性一同演繹全新Lady 95.22包款，頌揚女性力量與姐妹情誼。除了法國攝影師Brigitte Lacombe拍攝系列黑白照，更拍攝影片陳述她們對於女性力量的呈現、自我風格的定義與對Lady 95.22的想法。繼早先曝光的女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）與來自奈及利亞的女權主義作家Chimamanda Ngozi Adichie後，包括三位Dior品牌大使在內的摩納哥王妃Beatrice Borromeo、大陸演員迪麗熱巴、英國網球女將Emma Raducanu與「控制」的英國女演員Rosamund Pike也加入這次受訪的行列。

英國網球女將Emma Raducanu演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
英國網球女將Emma Raducanu演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
Dior品牌大使迪麗熱巴演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
Dior品牌大使迪麗熱巴演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
摩納哥王妃Beatrice Borromeo演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
摩納哥王妃Beatrice Borromeo演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
Dior品牌大使迪麗熱巴演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
Dior品牌大使迪麗熱巴演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
Dior品牌大使迪麗熱巴演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
Dior品牌大使迪麗熱巴演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
英國女演員Rosamund Pike演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
英國女演員Rosamund Pike演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
英國網球女將Emma Raducanu演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
英國網球女將Emma Raducanu演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
Dior品牌大使迪麗熱巴演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
Dior品牌大使迪麗熱巴演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
摩納哥王妃Beatrice Borromeo演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供
摩納哥王妃Beatrice Borromeo演繹全新Lady 95.22包。圖／Dior提供

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