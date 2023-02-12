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Dior高訂助攻宇宙最強時尚網紅！4大女權宣言讀懂了嗎

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Chiara Ferragni穿著Dior高級訂製服Nude Dress擔任義大利73屆Sanremo音樂節主持人。圖／Dior提供
Chiara Ferragni穿著Dior高級訂製服Nude Dress擔任義大利73屆Sanremo音樂節主持人。圖／Dior提供

義大利超人氣KOL Chiara Ferragni，日前為期4天的義大利73屆Sanremo音樂節並擔任這個義大利粉絲數最高的超人氣音樂競賽節目的共同主持人，與她交情深厚、曾為她訂製婚紗的Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri特別為她打造四件別出心裁的高級訂製服，分別反映Chiara Ferragni對身為當今全球最成功時尚網紅的反思、呼應她與Maria Grazia Chiuri的女權主張，並在攝影師Giampaolo Sgura的掌鏡下展現她與這四件高級訂製服的特別魅力。這四套禮服每一件都別具意義！

第一套Hate Dress有衣著宣言代表性的白色緞面禮服，如建築般層理分明，延展高級訂製服的極限，型塑成宣言展示般的象徵，與象徵好評的純白對比的是「黑粉」所使用的仇恨、噁心晦暗語彙，尤其是許多充滿性別歧視的詞語，以黑色串珠刺繡構成。Chiara Ferragni表示，將這些他每天都會接受到的仇恨語言帶到鎂光燈下，是希望能鼓勵大家關心、並鼓勵女性不要被仇恨打倒，因為真正重要的意見來自於愛我們的人。

第二套裸裝的禮服Nude Dress，以高級訂製服的營造立體感與層次空間感的視覺錯視（trome-loeil）法製模擬出Chiara的裸體，裸色的長禮服滿鑲視覺效果的亮片與串珠打造成驚人的視覺，撩撥光影的通透感需極為純熟的技巧方能勝任，是由巴黎的Vermont刺繡工坊協力製作。「當你看到我登上舞台的時候一定會非常震撼，而這正是我們想要的效果！」Chiara Ferragni說，希望透過這件前衛大膽的禮服，讓人關注女性身體的權利、促成社會對於女體關注的討論，以及將女性裸體從羞恥中解放出來。

Maria Grazia Chiuri為Chiara Ferragni創作的第三套服裝Manifesto Dress，是一套經典的平口黑色緞面晚宴式長洋裝禮服，採用高級訂製服常見的非對稱式剪裁，展現極致優雅的線條。不過一轉身、白色的披肩上刺繡著女權主義藝術家Claire Fontaine的名言「Pensati Libera」（自由思考），希望能在義大利最受矚目的舞台上鼓勵女性不被社會價值所建構的角色拘束。

最後一套由Chiara Ferragni與女兒Vittoria一起演繹的The Cage Dress禮服則是一件寓意顯而易見的的設計。禮服設計以捷克藝術家Jana Sterbak的作品為靈感，猶如籠子般的裙撐繡以黃玉水鑽和結合與膚色的薄紗裙，困住一件如針織衫般親如肌膚的連身衣。這也是身為媽媽的Chiara對女兒Vittoria的期待：希望新世代的女性能從性別刻板印象的牢籠中解脫出來！

Dior為Chiara Ferragni製作高級訂製服Manifesto Dress。圖／Dior提供
Dior為Chiara Ferragni製作高級訂製服Manifesto Dress。圖／Dior提供
Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri特別為義大利超人氣KOL Chiara Ferragni打造四件別出心裁的高級訂製服出席活動。圖／Dior提供
Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri特別為義大利超人氣KOL Chiara Ferragni打造四件別出心裁的高級訂製服出席活動。圖／Dior提供
Chiara Ferragni穿著Dior高級訂製服Manifesto Dress擔任義大利73屆Sanremo音樂節主持人。圖／Dior提供
Chiara Ferragni穿著Dior高級訂製服Manifesto Dress擔任義大利73屆Sanremo音樂節主持人。圖／Dior提供
Dior為Chiara Ferragni訂製的The Nude Dress。圖／Dior提供
Dior為Chiara Ferragni訂製的The Nude Dress。圖／Dior提供
Chiara Ferragni穿著Dior高級訂製服The Cage Dress擔任義大利73屆Sanremo音樂節主持人。圖／Dior提供
Chiara Ferragni穿著Dior高級訂製服The Cage Dress擔任義大利73屆Sanremo音樂節主持人。圖／Dior提供
Dior為Chiara Ferragni製作高級訂製服The Cage Dress。圖／Dior提供
Dior為Chiara Ferragni製作高級訂製服The Cage Dress。圖／Dior提供
Chiara Ferragni穿著Dior高級訂製服Manifesto Dress。圖／摘自IG @chiaraferragni
Chiara Ferragni穿著Dior高級訂製服Manifesto Dress。圖／摘自IG @chiaraferragni
Chiara Ferragni穿著Dior高級訂製服The Cage Dress。圖／摘自IG @chiaraferragni
Chiara Ferragni穿著Dior高級訂製服The Cage Dress。圖／摘自IG @chiaraferragni
Dior為Chiara Ferragni製作高級訂製服The Hate Dress以黑色刺繡她每天收到的仇恨語言。圖／Dior提供
Dior為Chiara Ferragni製作高級訂製服The Hate Dress以黑色刺繡她每天收到的仇恨語言。圖／Dior提供
Chiara Ferragni穿著Dior高級訂製服Nude Dress。圖／Dior提供
Chiara Ferragni穿著Dior高級訂製服Nude Dress。圖／Dior提供
Chiara Ferragni穿著Dior高級訂製服Hate Dress擔任義大利73屆Sanremo音樂節主持人。圖／Dior提供
Chiara Ferragni穿著Dior高級訂製服Hate Dress擔任義大利73屆Sanremo音樂節主持人。圖／Dior提供
Chiara Ferragni試穿Dior為她訂製的The Hate Dress。圖／Dior提供
Chiara Ferragni試穿Dior為她訂製的The Hate Dress。圖／Dior提供
Chiara Ferragni試穿Dior為她訂製的The Nude Dress。圖／Dior提供
Chiara Ferragni試穿Dior為她訂製的The Nude Dress。圖／Dior提供
Chiara Ferragni穿著Dior高級訂製服Hate Dress。圖／Dior提供
Chiara Ferragni穿著Dior高級訂製服Hate Dress。圖／Dior提供
Dior為Chiara Ferragni製作高級訂製服Nude Dress，由巴黎的Vermont刺繡工坊協力以視覺錯視法製模擬出Chiara的裸體。圖／Dior提供
Dior為Chiara Ferragni製作高級訂製服Nude Dress，由巴黎的Vermont刺繡工坊協力以視覺錯視法製模擬出Chiara的裸體。圖／Dior提供
Chiara Ferragni試穿Dior為她訂製的The Cage Dress。圖／Dior提供
Chiara Ferragni試穿Dior為她訂製的The Cage Dress。圖／Dior提供

義大利 女權 藝術家

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