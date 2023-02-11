不受拘束、自在紀念！情人節買一款由你命名的香水吧

根據相關調查，情人節禮物中，最受歡迎禮物第二名就是香氛，但是香氛那麼多，該送什麼香氛呢？香氛品牌Byredo，再度復刻推出一款「無標題淡香精」，這是一款由購買者「自己命名」的香氛，無論是送給自己，或是送禮，都可以自己命名，創造出專屬時刻感，充滿紀念的意義。

Byredo在2016年時，為慶祝品牌10周年，特別推出限量的「無標題淡香精」，不是由品牌命名，而是讓每個擁有者命名，創造專屬於個人的香氛記憶。

而就在2023年，Byredo再度讓這瓶「無標題淡香精」限量回歸，香水瓶上，只有一張純白標籤，而香水盒中，會提供一組品牌自創字體的貼紙，除了黑色字母外，還多了螢光藍、螢光綠和螢光粉，且除了數字、英文字母，還有一些符號，讓每個人都可以為該款香水取名，或是傳遞情意，寫下姓名縮寫、旅行目的地、幸運數字或是名言、生活片段等，每個人都可以發揮創意展現自我。