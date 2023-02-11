寶石形塑美艷芬芳 Harry Winston巧獻情人節閃耀推薦

隨著下周即將來臨的情人節，情人的心情也益發激盪、期待。有「鑽石之王」、「明星的珠寶商」美譽的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），特別獻上包含勿忘我（Forget-Me-Not）系列、Lily Custer系列與第五大道Avenue系列腕表，用以濃郁的紅色、閃耀鑽石與限量時計，展現情人間的濃情相守、情比金堅。

紅色一向象徵熱情，而紅寶石更是四大貴重寶石中如戀情般的濃郁存在，花朵則一如情人的美豔，盛放、且嬌豔欲滴。勿忘我Forget-Me-Not系列紅寶石和鑽石雙環戒指，以對稱的形式帶來獨特的雙環設計，花瓣個別鑲嵌了紅寶石與鑽石，透過色彩的鮮明對比，象徵戀人般彼此的獨特存在、和而不同；Lily Custer系列則從1940年代的花團錦簇風格得到啟發，三個交錯的花瓣形狀，分別以白金或玫瑰金存在並鑲嵌以鑽石，典雅的幾何輪廓，加上蓮花似的無形芬芳，成為胸前或耳畔的小巧點綴。

第五大道Avenue系列Classic Valentine腕表則是品牌全新話題新品，全球限量14只，也可解讀為一生一世中的「一世」之諧音。長方形表殼上，以白色珍珠母貝主、結合粉色和紅色蛋面切工珍珠母貝，並鑲嵌40顆圓形明亮式切工紅寶石、24顆圓形明亮式切工鑽石，與11顆圓形明亮式切工粉紅剛玉，創造出猶如萬花筒般的奇幻視覺；與此同時長方形表殼並鑲嵌了27顆圓形明亮式切工鑽石、22顆圓形明亮式切工紅寶石與1顆心形切工紅寶石，由內而外，像是情人相處時的心心相印、心花「滿」開。