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寶石形塑美艷芬芳 Harry Winston巧獻情人節閃耀推薦

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
第五大道Avenue系列 Classic Valentine腕表，價格店洽。圖／Harry Winston提供
第五大道Avenue系列 Classic Valentine腕表，價格店洽。圖／Harry Winston提供

隨著下周即將來臨的情人節，情人的心情也益發激盪、期待。有「鑽石之王」、「明星的珠寶商」美譽的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），特別獻上包含勿忘我（Forget-Me-Not）系列、Lily Custer系列與第五大道Avenue系列腕表，用以濃郁的紅色、閃耀鑽石與限量時計，展現情人間的濃情相守、情比金堅。

紅色一向象徵熱情，而紅寶石更是四大貴重寶石中如戀情般的濃郁存在，花朵則一如情人的美豔，盛放、且嬌豔欲滴。勿忘我Forget-Me-Not系列紅寶石和鑽石雙環戒指，以對稱的形式帶來獨特的雙環設計，花瓣個別鑲嵌了紅寶石與鑽石，透過色彩的鮮明對比，象徵戀人般彼此的獨特存在、和而不同；Lily Custer系列則從1940年代的花團錦簇風格得到啟發，三個交錯的花瓣形狀，分別以白金或玫瑰金存在並鑲嵌以鑽石，典雅的幾何輪廓，加上蓮花似的無形芬芳，成為胸前或耳畔的小巧點綴。

第五大道Avenue系列Classic Valentine腕表則是品牌全新話題新品，全球限量14只，也可解讀為一生一世中的「一世」之諧音。長方形表殼上，以白色珍珠母貝主、結合粉色和紅色蛋面切工珍珠母貝，並鑲嵌40顆圓形明亮式切工紅寶石、24顆圓形明亮式切工鑽石，與11顆圓形明亮式切工粉紅剛玉，創造出猶如萬花筒般的奇幻視覺；與此同時長方形表殼並鑲嵌了27顆圓形明亮式切工鑽石、22顆圓形明亮式切工紅寶石與1顆心形切工紅寶石，由內而外，像是情人相處時的心心相印、心花「滿」開。

而除了為女性獻上心意，海瑞溫斯頓同樣沒忘記為男性的穿搭「品味」助攻。一只靜夜（Midnight）系列Monochrome腕表專為男士獻上，表款自建築石材中的「頁岩」得到靈感，透過特殊的打磨技術，在18K白金表殼內，重現了雄偉、壯闊的寧靜意象。42毫米的面盤內以簡約的柳葉形指針搭配12點鐘方向的HW品牌標誌，三點鐘方向的裝飾則出自品牌紐約旗艦店的拱門上的弧形裝飾；不僅如此，機芯再使用由191個零件組成、源於高級製表品牌芝柏（Girard Perregaux）的GP3300自動上鍊機芯，由內而外，一如有情人般的深邃深情，堅定而恆常。

靜夜Midnight系列Monochrome單色自動腕表，42毫米、白金、GP3300自動上鍊機芯、時間與日期顯示，價格店洽。圖／Harry Winston提供
靜夜Midnight系列Monochrome單色自動腕表，42毫米、白金、GP3300自動上鍊機芯、時間與日期顯示，價格店洽。圖／Harry Winston提供
有「鑽石之王」美名的海瑞溫斯頓（Harry Winston），特別獻上多款高級珠寶與時計，以濃郁紅色和閃耀寶石，體現戀人間的情比金堅。圖／Harry Winston提供
有「鑽石之王」美名的海瑞溫斯頓（Harry Winston），特別獻上多款高級珠寶與時計，以濃郁紅色和閃耀寶石，體現戀人間的情比金堅。圖／Harry Winston提供
勿忘我Forget-Me-Not系列紅寶石和鑽石雙環戒指。鉑金，共鑲嵌45顆紅寶石總重約4.43克拉、33顆總重約4.37克拉鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
勿忘我Forget-Me-Not系列紅寶石和鑽石雙環戒指。鉑金，共鑲嵌45顆紅寶石總重約4.43克拉、33顆總重約4.37克拉鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Lily Cluster系列18K玫瑰金鑽石項鍊，鑲嵌1顆馬眼型切工鑽石與45顆圓形明亮式切工鑽石、總重約0.68克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Lily Cluster系列18K玫瑰金鑽石項鍊，鑲嵌1顆馬眼型切工鑽石與45顆圓形明亮式切工鑽石、總重約0.68克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Lily Cluster系列鑽石鉑金耳環，共鑲嵌74顆圓形明亮式切工鑽石總重約為0.37克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Lily Cluster系列鑽石鉑金耳環，共鑲嵌74顆圓形明亮式切工鑽石總重約為0.37克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
勿忘我Forget-Me-Not系列，在系列名稱並帶有無形的心意：透過寶石的閃耀，期盼為情人常記於心。圖 / 翻攝自 IG @ harrywinston
勿忘我Forget-Me-Not系列，在系列名稱並帶有無形的心意：透過寶石的閃耀，期盼為情人常記於心。圖 / 翻攝自 IG @ harrywinston
勿忘我Forget-Me-Not系列紅寶石和鑽石手鍊。鉑金，共鑲嵌總重約4.43克拉、45顆紅寶石，搭配33顆總重約4.37克拉鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
勿忘我Forget-Me-Not系列紅寶石和鑽石手鍊。鉑金，共鑲嵌總重約4.43克拉、45顆紅寶石，搭配33顆總重約4.37克拉鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供

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