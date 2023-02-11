日本壽司郎致謝「全面9折」！台灣：暫不跟進

日本壽司郎因高中生舔杯盤事件股票大跌，市值蒸發160億日幣（約新台幣36.8億元），為挽回消費者信心，昨日發出「壽司郎的感謝與特惠活動」，於日本全國各店限定平日2月13日～17日內用．外帶全部9折優惠，此舉在網路掀起討論，不少台灣網友呼喊「台灣應該跟進」。記者去電詢問，台灣壽司郎表示，目前暫不跟進，但會在西洋情人節當日舉辦用餐滿額贈的優惠活動。

這封信件署名為壽司郎社長新居耕平，以「萬分感謝」開啟全文，文中指出，「公司內部會議裡，有人提出應該要用什麼形式來向大家表達感謝之意。我們的結論是得將『讓大家吃到好吃的壽司』盡力做到最好才行。」文中也為去年違反贈品標示法深深反省，並將「努力回復客戶因此失去的信賴。」

此外，最受關注的優惠活動也在台灣網路掀起討論，網友認為「台灣生意不受影響，平日也要排隊」，「台灣人對這方面本來其實也比較冷感」，也有人認為「台灣壽司郎生意好像更好，排隊更久了」，「因為新聞一直報…原本還好，一直看到就突然很想吃了。」

當然也有人認為是「行銷大成功」，期待出動「買一送一」這個大法，甚至希望「台灣也能一起加油優惠。」