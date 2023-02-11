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町田啓太、大平修蔵Burberry曬風衣 根本行走的品味書

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
（由左至右）町田啓太、大平修蔵與井上大和，日前出席了Burberry新宿的Trench風衣快閃店。圖／翻攝自 IG @ gqjapn（合成圖）
（由左至右）町田啓太、大平修蔵與井上大和，日前出席了Burberry新宿的Trench風衣快閃店。圖／翻攝自 IG @ gqjapn（合成圖）

雖然春天到了，但天氣仍在冷暖之間遊走。此時一件可擋風、可造型的長風衣Trench外套就成為不少明星名人的愛用單品。日前Burberry甫於日本東京的伊勢丹新宿百貨開設了Trench期間快閃店，並邀請多位日本明星如町田啓太、水上恆司、大平修蔵、井上大和出席。

近期代表作有《今際之國的闖關者》、《鋼盔》等作品的町田啓太，選擇穿上了卡其色Burberry風衣外套並搭配黑皮鞋、卡其色襯衫與格紋領帶，十足英倫紳士風格；雖然在台灣知名度但未打開，日本百萬人氣超模大平修藏（Shuzo）已是精品界新寵，時常出現於時裝周秀場或精品派對，在出席活動時大平修藏則穿上了黑色風衣外套，搭配簡單的白襯衫、黑領帶，值得留意的是：他手上並配戴了法國高級珠寶品牌Boucheron的多款Quatre系列戒指，展現英、法混合的時髦品味。

此外已為人母、但身材保養得宜的女模鈴木惠美（Emi Suzuki）則透過風衣展現了高冷氣息：一身黑大衣、黑長褲的她，將風衣領片翻起，秀出Burberry經典格紋、並搭配同格紋的Note手提包，也讓人發現：同一款米色或黑色長風衣，只要透過簡單包款、配件搭配，也能展現無分性別的英倫時尚風格。

是模特兒、也是媽媽的Emi Suzuki鈴木惠美，保養有術。圖／翻攝自 IG @ gqjapn
是模特兒、也是媽媽的Emi Suzuki鈴木惠美，保養有術。圖／翻攝自 IG @ gqjapn
由「岡田健史」改為本名的水上恆司，一頭金髮讓粉絲也在其官方IG驚喜留言。圖／翻攝自 IG @ gqjapn
由「岡田健史」改為本名的水上恆司，一頭金髮讓粉絲也在其官方IG驚喜留言。圖／翻攝自 IG @ gqjapn
去年底宣布婚訊的町田啓太，今年年初再演出由名編劇宮藤官九郎執筆的NHK歷史劇《一擊》，人氣持續竄升。圖／翻攝自 IG @ keita_machida_official
去年底宣布婚訊的町田啓太，今年年初再演出由名編劇宮藤官九郎執筆的NHK歷史劇《一擊》，人氣持續竄升。圖／翻攝自 IG @ keita_machida_official
近期代表作有《今際之國的闖關者》、《鋼盔》等作品的町田啓太，已在台灣擁有不少熱情粉絲。圖／翻攝自 IG @ keita_machida_official
近期代表作有《今際之國的闖關者》、《鋼盔》等作品的町田啓太，已在台灣擁有不少熱情粉絲。圖／翻攝自 IG @ keita_machida_official
在伊勢丹新宿的Burberry風衣快閃店，將為期間限定展出。圖／翻攝自 IG @ gqjapn
在伊勢丹新宿的Burberry風衣快閃店，將為期間限定展出。圖／翻攝自 IG @ gqjapn

日本 Burberry 快閃

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