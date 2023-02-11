町田啓太、大平修蔵Burberry曬風衣 根本行走的品味書

雖然春天到了，但天氣仍在冷暖之間遊走。此時一件可擋風、可造型的長風衣Trench外套就成為不少明星名人的愛用單品。日前Burberry甫於日本東京的伊勢丹新宿百貨開設了Trench期間快閃店，並邀請多位日本明星如町田啓太、水上恆司、大平修蔵、井上大和出席。

近期代表作有《今際之國的闖關者》、《鋼盔》等作品的町田啓太，選擇穿上了卡其色Burberry風衣外套並搭配黑皮鞋、卡其色襯衫與格紋領帶，十足英倫紳士風格；雖然在台灣知名度但未打開，日本百萬人氣超模大平修藏（Shuzo）已是精品界新寵，時常出現於時裝周秀場或精品派對，在出席活動時大平修藏則穿上了黑色風衣外套，搭配簡單的白襯衫、黑領帶，值得留意的是：他手上並配戴了法國高級珠寶品牌Boucheron的多款Quatre系列戒指，展現英、法混合的時髦品味。