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momo購物網「3C開學大FUN價」筆電、3C周邊限時下殺6折起！人氣選購指南快筆記

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
看準開學季商機，momo購物網即日起至2月28日力推「3C開學大FUN價」活動，網羅筆電、配件、3C周邊等超過上萬件商品限時優惠6折起。圖／momo購物網提供
看準開學季商機，momo購物網即日起至2月28日力推「3C開學大FUN價」活動，網羅筆電、配件、3C周邊等超過上萬件商品限時優惠6折起。圖／momo購物網提供

開學季帶動3C汰換升級商機，momo購物網近一週筆電銷售較去年同期成長逾4成，熱賣機款以14吋輕薄系列文書筆電、支援多工處理的15吋電競筆電，以及3C周邊如平板、觸控筆及電子書閱讀器等最受學生族關注。momo購物網即日起至2月28日強打「3C開學大FUN價」活動，全館超過上萬件筆電及3C周邊商品限時下殺6折起，還有ASUS、HP、Lenovo、Surface、MSI、Acer等6大品牌優惠活動連番登場。

momo購物網「3C開學大FUN價」活動除了網羅筆電、配件及3C周邊等超過上萬件商品限時優惠6折起，指定筆電單筆消費滿5,000元登記送5% mo幣，最高回饋1,000元mo幣。momo購物網再加碼兩大登記拿好禮回饋，活動期間累積下單滿28,888元登記送Havit海威特TW916輕巧真無線藍牙耳機、限量11名，消費滿1,888元登記送Muigic沐居LED護眼觸控式螢幕掛燈、限量2名。

momo購物網提供筆電挑選指南，以便攜輕薄的14吋文書筆電最受青睞，搭配Core i5處理器及8G記憶體機型，即可滿足學生族日常使用。人氣選品如momo購物網獨家「ASUS VivoBook X1402ZA 14吋12代i7輕薄筆電－赤陶橘」，搭載12代i7處理器、高效10核心，虛擬數字鍵觸控板即使繁雜報告也能輕鬆做；續航力高達13小時的「Microsoft Surface Laptop Go2 12.4吋輕薄觸控筆電」限時買就送無線行動滑鼠或Logitech MK220無線鍵盤滑鼠組2選1；還有專為大學生與新鮮人設計的「ThinkPad Thinkbook 15 15.6吋商務筆電」全金屬機身搭配低藍光大螢幕，高質感兼具實用性。

若為追求高效能需求的理工科大學生，推薦15吋以上搭載Core i7處理器的電競筆電，具備RTX系列顯卡、16G記憶體有助多工處理。推薦熱銷款「MSI Katana GF66 12UEK-1230TW 15.6吋電競筆電」、「ASUS TUF Gaming FX507ZE 15.6吋電競筆電」、「Lenovo Gaming 3 15.6吋電競筆電」，均搭載主流獨立顯卡，讓使用體驗更快速順暢，極致發揮強悍效能。

此外，輔佐學習更便利有效率的平板、觸控筆及電子書閱讀器也是開學必備利器。像是11吋以上主流大螢幕的最新「Apple 2022 iPad Pro平板電腦（11吋／Wi-Fi／128G）」及旗艦款「小米Xiaomi平板5 WIFI（6G／256G）」，無論學習工作或玩樂追劇皆可一機搞定；適用iOS隨手寫功能的書寫神器「YOMIX優迷A02 Apple iPad專用防掌觸藍牙磁吸觸控筆」、支援購書與租借功能的超人氣「HyRead Gaze Note Plus C 7.8吋彩色電子紙閱讀器」也不容錯過，舒適閱讀不刺眼。

ASUS TUF Gaming FX507ZE 15.6吋電競筆電，momo購物網即日起至2月16日活動價34,999元。圖／momo購物網提供
ASUS TUF Gaming FX507ZE 15.6吋電競筆電，momo購物網即日起至2月16日活動價34,999元。圖／momo購物網提供
Microsoft微軟Surface Laptop Go2 12.4吋輕薄觸控筆電，momo購物網即日起至2月16日活動價18,888元。圖／momo購物網提供
Microsoft微軟Surface Laptop Go2 12.4吋輕薄觸控筆電，momo購物網即日起至2月16日活動價18,888元。圖／momo購物網提供
MSI Katana GF66 12UEK-1230TW 15.6吋電競筆電，momo購物網即日起至2月12日活動價36,900元。圖／momo購物網提供
MSI Katana GF66 12UEK-1230TW 15.6吋電競筆電，momo購物網即日起至2月12日活動價36,900元。圖／momo購物網提供
ThinkPad Thinkbook 15 15.6吋商務筆電，momo購物網即日起至2月12日活動價15,990元。圖／momo購物網提供
ThinkPad Thinkbook 15 15.6吋商務筆電，momo購物網即日起至2月12日活動價15,990元。圖／momo購物網提供
YOMIX優迷A02 Apple iPad專用防掌觸藍牙磁吸觸控筆，momo購物網即日起至2月28日活動價1,199元。圖／momo購物網提供
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ASUS華碩VivoBook X1402ZA 14吋12代i7輕薄筆電－赤陶橘，momo購物網即日起至2月14日活動價25,900元。圖／momo購物網提供
ASUS華碩VivoBook X1402ZA 14吋12代i7輕薄筆電－赤陶橘，momo購物網即日起至2月14日活動價25,900元。圖／momo購物網提供
Lenovo Gaming 3 15.6吋電競筆電，momo購物網即日起至2月28日活動價26,999元。圖／momo購物網提供
Lenovo Gaming 3 15.6吋電競筆電，momo購物網即日起至2月28日活動價26,999元。圖／momo購物網提供
小米Xiaomi平板5 WIFI（6G／256G），momo購物網即日起至2月28日活動價10,499元。圖／momo購物網提供
小米Xiaomi平板5 WIFI（6G／256G），momo購物網即日起至2月28日活動價10,499元。圖／momo購物網提供
Apple Pencil II超值組－Apple 2022 iPad Pro平板電腦（11吋／Wi-Fi／128G），momo購物網即日起至2月28日活動價31,400元。圖／momo購物網提供
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原廠觸控筆殼套組HyRead Gaze Note Plus C 7.8吋彩色電子紙閱讀器，momo購物網即日起至2月28日活動價12,988元。圖／momo購物網提供
原廠觸控筆殼套組HyRead Gaze Note Plus C 7.8吋彩色電子紙閱讀器，momo購物網即日起至2月28日活動價12,988元。圖／momo購物網提供

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