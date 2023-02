momo購物網「3C開學大FUN價」筆電、3C周邊限時下殺6折起！人氣選購指南快筆記

開學季帶動3C汰換升級商機,momo購物網近一週筆電銷售較去年同期成長逾4成,熱賣機款以14吋輕薄系列文書筆電、支援多工處理的15吋電競筆電,以及3C周邊如平板、觸控筆及電子書閱讀器等最受學生族關注。momo購物網即日起至2月28日強打「3C開學大FUN價」活動,全館超過上萬件筆電及3C周邊商品限時下殺6折起,還有ASUS、HP、Lenovo、Surface、MSI、Acer等6大品牌優惠活動連番登場。

momo購物網「3C開學大FUN價」活動除了網羅筆電、配件及3C周邊等超過上萬件商品限時優惠6折起,指定筆電單筆消費滿5,000元登記送5% mo幣,最高回饋1,000元mo幣。momo購物網再加碼兩大登記拿好禮回饋,活動期間累積下單滿28,888元登記送Havit海威特TW916輕巧真無線藍牙耳機、限量11名,消費滿1,888元登記送Muigic沐居LED護眼觸控式螢幕掛燈、限量2名。

momo購物網提供筆電挑選指南,以便攜輕薄的14吋文書筆電最受青睞,搭配Core i5處理器及8G記憶體機型,即可滿足學生族日常使用。人氣選品如momo購物網獨家「ASUS VivoBook X1402ZA 14吋12代i7輕薄筆電-赤陶橘」,搭載12代i7處理器、高效10核心,虛擬數字鍵觸控板即使繁雜報告也能輕鬆做;續航力高達13小時的「Microsoft Surface Laptop Go2 12.4吋輕薄觸控筆電」限時買就送無線行動滑鼠或Logitech MK220無線鍵盤滑鼠組2選1;還有專為大學生與新鮮人設計的「ThinkPad Thinkbook 15 15.6吋商務筆電」全金屬機身搭配低藍光大螢幕,高質感兼具實用性。

若為追求高效能需求的理工科大學生,推薦15吋以上搭載Core i7處理器的電競筆電,具備RTX系列顯卡、16G記憶體有助多工處理。推薦熱銷款「MSI Katana GF66 12UEK-1230TW 15.6吋電競筆電」、「ASUS TUF Gaming FX507ZE 15.6吋電競筆電」、「Lenovo Gaming 3 15.6吋電競筆電」,均搭載主流獨立顯卡,讓使用體驗更快速順暢,極致發揮強悍效能。