用香氛蠟燭妝點居家！情人節跟另一半宅家用味道增甜蜜

情人節將至，許多人開始籌備著與另一半共度美好的一天。許多人由於工作上的壓力、生活上的緊張，越來越重視家庭氛圍的儀式感。但點上香氛產品也有講究，味道更是在居家氛圍上很重要，推薦幾款再送禮上、居家氣氛都可以達到清新、舒適的感受度蠟燭。

來自英國倫敦香氛居家品牌Urban Apothecary，將天然的原料及香料均勻輔以大豆蠟及純棉蠟燭芯在均勻的注入熱蠟，創辦人Tajinder Banwait打造居家氛圍及豐潤香氣。其中香氛蠟燭中的精油更是高達10%，怕香味過於濃郁的人，即便點上一整天，也不會讓人感到味覺疲乏及厭倦感。

Urban Apothecary赤松香氛蠟燭，以欖香脂幫我們淨化嗅覺，再輔以松針、雪松、綠檀等大地氣息，讓人彷彿置身高山中的芬多精之中，放下疲倦、放下煩惱，好好的沈靜在大自然的氛圍之中；品牌更為了此次情人節，特別與宜蘭礁溪寒沐酒店攜手推出了「莓醺沐戀」，讓這個情人節留著愛戀的嗅覺記憶，住宿就送赤松香氛蠟燭。

另一款來自台灣設計師品牌SLLIG蠟燭，也特別適合情人節、居家氛圍，而品牌取名的由來是來自於「人生無常，回憶無價 SHORT LIFE LIFE GREAT」為品牌精神。年輕的品牌台灣設計師，從設計到嗅覺都一手包辦，將台灣的各種風景飽覽於這些香氛之中，就如「晨‧光SUN RISING」蠟燭，揉合了柑橘、橙花、果香、雪松、白麝香等香氣疊加，呈現出沈穩又溫暖的木質調香氣，

居家中該如何擺放蠟燭不踩雷？

一、浴室高處：在洗澡時，香氣會跟著熱氣布滿於空間之中，就能讓在洗澡的過程中，彷彿走進森林，來場療癒的森林浴。 二、客廳窗邊：建議放置在客廳有陽光照射到的窗邊，透過微風吹拂進家裡，帶著溫暖的陽光暖度，瀰漫在整個室內的香氣，讓家裡的溫馨感更提升。 三、放置臥室床頭：如果要放置床邊，可以挑選一些沈靜、舒眠的香氣蠟燭，可以讓憂鬱且焦躁的心情達到放鬆，還能幫助安穩入眠。

SLLIG蠟燭，由台灣年輕人一手打造，讓香氛與我們生活產生更多的人情味，送禮更是送到心坎裡。圖／SLLIG提供

英國倫敦香氛居家品牌Urban Apothecary 赤松香氛蠟燭，一步進入森林浴氛圍。圖／Urban Apothecary提供。