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孔曉振刺青配珠寶沒毛病！宮廷風珠寶上身秒變輕奢小主
展現自我風格的方式有很多種，服裝、飾品、包款、配件，而最貼近皮膚的刺青，更堪稱最具個人特色的視覺風格呈現。身為PIAGET品牌代言人的孔曉振，近日便發表了一組全新視覺，以刺青搭配珠寶，展現無違和的輕奢個人風格。
在這組形象視覺中，只見孔曉振身穿一襲白色平口星星圖案小洋裝，除了自然展露出肩上的十字架刺青，更有手上配戴的PIAGET Polo冰河藍鑽表與Possession玫瑰金與白金鑽戒。孔曉振肩上的十字架刺青，再結合了Laurel、Lubere、Money等字樣，分別代表了成功、愉悅、財富，一如孔曉振帶給人優渥、明亮、歡樂的印象。
值得一提的是，除了她手上的Polo冰河藍腕表帶來明亮的早春氣息，孔曉振更巧妙混搭了不同貴金屬的Possession鑽戒，戒指上有著特殊的「宮廷式」（Palace Decor）工藝雕刻，細膩生動的紋理，呈現相當古典的貴族氣派，如何一秒變身宮廷小主？跟著孔曉振混搭宮廷風戒指、準沒錯！
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