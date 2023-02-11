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孔曉振刺青配珠寶沒毛病！宮廷風珠寶上身秒變輕奢小主

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
孔曉振近日小秀香肩刺青搭配珠寶，展現風格小主的輕奢身段。圖／PIAGET提供（合成圖）
孔曉振近日小秀香肩刺青搭配珠寶，展現風格小主的輕奢身段。圖／PIAGET提供（合成圖）

展現自我風格的方式有很多種，服裝、飾品、包款、配件，而最貼近皮膚的刺青，更堪稱最具個人特色的視覺風格呈現。身為PIAGET品牌代言人的孔曉振，近日便發表了一組全新視覺，以刺青搭配珠寶，展現無違和的輕奢個人風格。

在這組形象視覺中，只見孔曉振身穿一襲白色平口星星圖案小洋裝，除了自然展露出肩上的十字架刺青，更有手上配戴的PIAGET Polo冰河藍鑽表與Possession玫瑰金與白金鑽戒。孔曉振肩上的十字架刺青，再結合了Laurel、Lubere、Money等字樣，分別代表了成功、愉悅、財富，一如孔曉振帶給人優渥、明亮、歡樂的印象。

值得一提的是，除了她手上的Polo冰河藍腕表帶來明亮的早春氣息，孔曉振更巧妙混搭了不同貴金屬的Possession鑽戒，戒指上有著特殊的「宮廷式」（Palace Decor）工藝雕刻，細膩生動的紋理，呈現相當古典的貴族氣派，如何一秒變身宮廷小主？跟著孔曉振混搭宮廷風戒指、準沒錯！

Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石戒指，72,000元。圖／PIAGET提供
Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石戒指，72,000元。圖／PIAGET提供
Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋鑽石戒指，81,000元。圖／PIAGET提供
Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋鑽石戒指，81,000元。圖／PIAGET提供
孔曉振肩上的十字架刺青，再結合了Laurel、Lubere、Money等字樣，一如她帶給人明亮、歡樂的印象。圖／PIAGET提供
孔曉振肩上的十字架刺青，再結合了Laurel、Lubere、Money等字樣，一如她帶給人明亮、歡樂的印象。圖／PIAGET提供
Polo系列冰河藍鑽表，66萬5,000元。圖／PIAGET提供
Polo系列冰河藍鑽表，66萬5,000元。圖／PIAGET提供

刺青 戒指 珠寶 孔曉振

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