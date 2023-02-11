孔曉振刺青配珠寶沒毛病！宮廷風珠寶上身秒變輕奢小主

展現自我風格的方式有很多種，服裝、飾品、包款、配件，而最貼近皮膚的刺青，更堪稱最具個人特色的視覺風格呈現。身為PIAGET品牌代言人的孔曉振，近日便發表了一組全新視覺，以刺青搭配珠寶，展現無違和的輕奢個人風格。

在這組形象視覺中，只見孔曉振身穿一襲白色平口星星圖案小洋裝，除了自然展露出肩上的十字架刺青，更有手上配戴的PIAGET Polo冰河藍鑽表與Possession玫瑰金與白金鑽戒。孔曉振肩上的十字架刺青，再結合了Laurel、Lubere、Money等字樣，分別代表了成功、愉悅、財富，一如孔曉振帶給人優渥、明亮、歡樂的印象。