行事曆可以丟了？IWC Portofino新成員根本時間小秘書
現代人節奏太匆忙，如何分配資源、如何管理時間？成為商業人士的重要課題。瑞士高級鐘表品牌萬國表（IWC）推出波濤菲諾（Portofino）系列全新指針式全日曆腕表，以直觀的指針式顯示，輕鬆將一年所需的時間資訊、一「眼」掌握。
這款「全日曆」腕表具有41毫米的寬闊面盤，纖細修長了金色柳葉形指針與時標提供了當下的時鐘、分鐘與秒鐘顯示；同時面盤上下半部的兩個次表盤，則分別以最直觀的指針顯示了月相、星期、日期以及月份，只需要在少於31天的每一月份結尾手動調整，其餘都能如實精確顯示。
簡約的面盤讓所有資訊一目了然，透明後底蓋更可欣賞32150機芯的金質自動盤、魚鱗紋、螺旋紋等打磨修飾，表款並具備72小時動力儲存、中央停秒裝置，玫瑰金款將搭配灰褐色小牛皮表帶，精鋼款則將搭配藍色小牛皮表帶。
於此同時，同系列還有更精簡、39毫米尺寸的Portofino日期顯示腕表，並搭配動力儲存50小時的35160自動上鍊機芯。表款同樣採用指針式日期顯示，以一只藍鋼柳葉形小指針清楚指示每一日的日期，把每一天、每一周、每一個月過好，自然會在一年的結尾，收成甘美的時間果實。
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