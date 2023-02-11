快訊

交流道下方突冒熊熊火光！雲林中油天然氣管線破裂搶修中

遭爆募款「不為人知面」 土耳其台灣中心發長文6點釋疑

官方文書改稱「臺灣台語」 是多元包容還是邏輯不通？

CASETiFY情人節限時優惠兩件75折！透明手機殼低調示愛

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
CASETiFY Grim B藝術家系列。圖／CASETiFY提供
CASETiFY Grim B藝術家系列。圖／CASETiFY提供

迎接西洋情人節，時尚配件品牌CASETiFY以「不心碎實驗室（No Heartbreak Lab）」為主題，精選甜蜜情人節系列手機殼與電子配件，並推出情人節限定優惠，即日起至2月15日於CASETiFY官方網站、新光三越A11 CASETiFY STUDiO門市購買指定產品任2件或以上即享75折優惠，讓消費者藉由 CASETiFY的全新透明手機殼和各式電子配件與心愛的人傳遞濃情蜜語，同時透過具軍規防護力的手機殼告別摔手機的心碎瞬間，一起度過浪漫的美好時光。

CASETiFY最新透明手機殼以簡約設計與65%回收物料所打造，並且採用專利研發的「UV Defender」抗紫外線技術，有效避免手機殼因長期使用而黃化，維持長久的透明清晰度、不易褪色，讓手機原有的裸機色澤透出光彩，就如愛情一般，永遠停留在最心動瞬間。此外，輕薄的CASETiFY透明手機殼亦具軍規級的防護能力，成功通過6.6英尺的防摔測試。

CASETiFY與來自全球的藝術家合作，於官網精選出甜蜜情人節系列電子配件，其中收錄來自台灣插畫家「低級失誤」的浪漫唯美插畫創作，以圖畫描繪情人間的真摯情感；韓國藝術家Grim B的最新系列邀請情人們一起重新定義愛的語言；還有來自英國的Top Girl Studio插畫工作室所創作的Y2K風格愛心設計，適合與好姐妹們一起擁有，展現滿滿女子力。

除了成對的CASETiFY手機殼，消費者亦可搭配超過30種款式的手機背帶套組、螢幕保護貼、AirPods 保護殼、Apple Watch表帶、iPad保護殼等豐富多樣的電子與生活配件，從小細節中不經意間流露兩人專屬的濃情蜜意，並享受兩件或以上產品最低75折情人節限定優惠。

CASETiFY推出情人節限時優惠，即日起至2月15日於CASETiFY官方網站與新光三越A11 CASETiFY STUDiO門市購買指定產品任兩件或以上，即享75折優惠。圖／CASETiFY提供
CASETiFY推出情人節限時優惠，即日起至2月15日於CASETiFY官方網站與新光三越A11 CASETiFY STUDiO門市購買指定產品任兩件或以上，即享75折優惠。圖／CASETiFY提供
CASETiFY Top Girl Studio藝術家系列。圖／CASETiFY提供
CASETiFY Top Girl Studio藝術家系列。圖／CASETiFY提供
CASETiFY全新透明手機殼具抗紫外線技術，不易褪色與變黃。圖／CASETiFY提供
CASETiFY全新透明手機殼具抗紫外線技術，不易褪色與變黃。圖／CASETiFY提供
CASETiFY情人節限定優惠開跑，即日起至2月15日於CASETiFY官方網站、新光三越A11 CASETiFY STUDiO門市購買2件或以上指定產品享75折優惠。圖／CASETiFY提供
CASETiFY情人節限定優惠開跑，即日起至2月15日於CASETiFY官方網站、新光三越A11 CASETiFY STUDiO門市購買2件或以上指定產品享75折優惠。圖／CASETiFY提供
CASETiFY「低級失誤」Saitemiss藝術家系列。圖／CASETiFY提供
CASETiFY「低級失誤」Saitemiss藝術家系列。圖／CASETiFY提供

情人節 藝術家 手機殼

延伸閱讀

情人節登記結婚桃園戶所有好禮 市府攜手景福宮加碼送

「龍崎光節-空山祭」近9萬人觀展市府宣布延展至情人節

全國最美山林燈節「龍崎光節空山祭」延展到情人節放閃

情人節將至 新北推薦浪漫公園助戀情升溫

相關新聞

情人節甜蜜約會！台南11條浪漫告白路線 助攻感情升溫

西洋情人節快到了，台南市海安商圈推出應景「台南甜點節」今明兩天登場，集結30間甜點好店和咖啡名店的甜點饗宴，台南市觀旅局...

CASETiFY情人節限時優惠兩件75折！透明手機殼低調示愛

迎接西洋情人節，時尚配件品牌CASETiFY以「不心碎實驗室（No Heartbreak Lab）」為主題，精選甜蜜情人...

遠傳VIP會員獨享！張雨生演唱會「一人買票兩人同行」限量優惠

《我的未來不是夢》、《天天想你》蔚為世代傳唱經典，遠傳大手筆寵會員，帶你重溫華語樂壇最難忘的聲音！傳奇音樂才子張雨生短暫...

中和環球威秀影城送你去看「一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展」

中和環球威秀影城自開幕以來，深受影迷喜愛，為了回饋學生族群的支持，將於02/10起，特別送同學們去看展，只要身著制服或持有效學生證件購買電影票，並追蹤威秀影城instagram官方帳號(@vieshowbaby)，即可獲得現在最熱門、由倫敦設計博物館策劃，全球規模最大的《潮鞋特展》展覽票券2張。

新悅花園酒店嚴選霧峰香米入菜跨域融合 取得台灣米標章認證

嘉義市新悅花園酒店深耕多年，蟬聯第3屆百萬網友票選的全台最美飯店，嚴選當季在地食材，採用「霧峰香米」入菜，配合農糧署推行...

情人節巧克力怎麼選？這一品牌獲世界大賽金牌認證

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「情人節巧克力」相關話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的巧克力品牌與口味有哪些。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦