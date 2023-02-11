CASETiFY情人節限時優惠兩件75折！透明手機殼低調示愛
迎接西洋情人節，時尚配件品牌CASETiFY以「不心碎實驗室（No Heartbreak Lab）」為主題，精選甜蜜情人節系列手機殼與電子配件，並推出情人節限定優惠，即日起至2月15日於CASETiFY官方網站、新光三越A11 CASETiFY STUDiO門市購買指定產品任2件或以上即享75折優惠，讓消費者藉由 CASETiFY的全新透明手機殼和各式電子配件與心愛的人傳遞濃情蜜語，同時透過具軍規防護力的手機殼告別摔手機的心碎瞬間，一起度過浪漫的美好時光。
CASETiFY最新透明手機殼以簡約設計與65%回收物料所打造，並且採用專利研發的「UV Defender」抗紫外線技術，有效避免手機殼因長期使用而黃化，維持長久的透明清晰度、不易褪色，讓手機原有的裸機色澤透出光彩，就如愛情一般，永遠停留在最心動瞬間。此外，輕薄的CASETiFY透明手機殼亦具軍規級的防護能力，成功通過6.6英尺的防摔測試。
CASETiFY與來自全球的藝術家合作，於官網精選出甜蜜情人節系列電子配件，其中收錄來自台灣插畫家「低級失誤」的浪漫唯美插畫創作，以圖畫描繪情人間的真摯情感；韓國藝術家Grim B的最新系列邀請情人們一起重新定義愛的語言；還有來自英國的Top Girl Studio插畫工作室所創作的Y2K風格愛心設計，適合與好姐妹們一起擁有，展現滿滿女子力。
除了成對的CASETiFY手機殼，消費者亦可搭配超過30種款式的手機背帶套組、螢幕保護貼、AirPods 保護殼、Apple Watch表帶、iPad保護殼等豐富多樣的電子與生活配件，從小細節中不經意間流露兩人專屬的濃情蜜意，並享受兩件或以上產品最低75折情人節限定優惠。
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