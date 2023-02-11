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遠傳VIP會員獨享！張雨生演唱會「一人買票兩人同行」限量優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起至3月11日遠傳VIP會員透過「遠傳心生活App」購買張雨生演唱會門票，即可獨享「一人買票兩人同行」限量優惠（市值5,960元）。圖／遠傳電信提供
即日起至3月11日遠傳VIP會員透過「遠傳心生活App」購買張雨生演唱會門票，即可獨享「一人買票兩人同行」限量優惠（市值5,960元）。圖／遠傳電信提供

《我的未來不是夢》、《天天想你》蔚為世代傳唱經典，遠傳大手筆寵會員，帶你重溫華語樂壇最難忘的聲音！傳奇音樂才子張雨生短暫絢爛的音樂生涯影響無數華語樂壇後輩，樂迷引頸期待的《我期待 張雨生演唱會 致敬25》將於3月在台北流行音樂中心登場，邀請9m88、告五人、陳綺貞、陶晶瑩等10組音樂人輪番演繹經典。即日起至3月11日遠傳VIP會員（遠傳電信年資一年以上、且近6個月電信帳單金額平均1,450元）透過「遠傳心生活App」購買張雨生演唱會門票，即可獨享「一人買票兩人同行」限量優惠，市值5,960元，等同遠傳付錢讓你攜伴同行。

「遠傳心生活App」是電信業全台首創的「行動生活圈」，致力將服務觸角延伸至用戶生活各個角落，光是去年即祭出超過250檔優惠活動，累計回饋超過3億遠傳幣（1遠傳幣等同1元），不僅可以在App中兌換多元熱門商品、於遠傳friDay購物全館使用，還可以直接折抵每月電信帳單，讓用戶享受生活、精省花費、再享回饋，推出兩年多來，至今下載數已突破400萬人次。

根據2023年消費者生活型態趨勢調查，現代消費者從生活圈到生態圈，都離不開會員App，疫後也更重視豐富當下生活。「遠傳心生活App」致力提供涵蓋食衣住行育樂6大面向的便民服務、專屬優惠，除了治癒人心的演唱會，療癒美食也不能少。即日起不限遠傳用戶，只要開啟「遠傳心生活App」完成餐廳線上訂位與預付，隨享優惠折扣再享刷遠傳friDay聯名卡2%遠傳幣回饋 。另外還有每月精選餐廳限時加碼3%遠傳幣回饋，線上輕鬆一指訂位，免排隊、再享加總最高5%多重優惠。

「遠傳心生活App」去年祭出超過250檔優惠活動，累計回饋超過3億遠傳幣，至今下載數已突破400萬人次。圖／遠傳電信提供
「遠傳心生活App」去年祭出超過250檔優惠活動，累計回饋超過3億遠傳幣，至今下載數已突破400萬人次。圖／遠傳電信提供

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