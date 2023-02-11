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影／南橫櫻花綻放！天龍飯店滿開 向陽派出所旁富士櫻接力登場

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
關山分局向陽派出所旁富士櫻開花3成，預定1周後滿開。記者卜敏正／攝影
關山分局向陽派出所旁富士櫻開花3成，預定1周後滿開。記者卜敏正／攝影

南橫公路近期櫻花盛開，台東段天龍飯店、摩天農場旁等處，都可看到整片山櫻花綻放紅色花蕊，另關山分局向陽派出所旁富士櫻開花3成，預定1周後滿開，搭配山區飄渺雲霧，堪稱最美警所，但多路段近期邊坡修繕，上山遊客請注意管制時段。

南橫公路台東多路段近期都可看見紅色櫻花綻放，其中位於海拔781公尺的天龍飯店，飯店旁多株山櫻花全面盛開、成為最美打卡景點，到訪遊客都驚嘆「好美喔」、紛紛在飯店前紅櫻樹下拍照留念。

天龍飯店表示，廣場前櫻花每年春節後盛開，今年自2月上旬陸續綻放，近期滿開、花期約還有1周，是南橫旅遊不可錯過美景，但周邊「天龍吊橋古道」，因吊橋上邊坡古道部分路段受風雨侵蝕及地震影響，本月1日起修繕暫停開放。

另位於海拔2312公尺向陽派出所旁，周邊40株吉野櫻、八重櫻及富士櫻，近日也開始綻放緋紅花朵，其中粉紅富士櫻近期剛開花、預定1周後滿開。

關山分局表示，日據時期南橫公路沿線均設置警察駐在所，日本警察思念家鄉，曾在派出所周邊種植櫻花，前所長張能為10多年前派任至向陽派出所後，為「重現」當時美景，邀請友人有錢出錢、有力出力，種下近40棵櫻花樹，「前人種櫻、後人賞櫻」，成為向陽派出所冬季雪景後，入春最美賞櫻風景。

關山分局向陽派出所旁富士櫻開花3成，預定1周後滿開，搭配山區飄渺雲霧，堪稱最美警所。記者卜敏正／攝影
關山分局向陽派出所旁富士櫻開花3成，預定1周後滿開，搭配山區飄渺雲霧，堪稱最美警所。記者卜敏正／攝影
天龍飯店旁櫻花滿開。記者卜敏正／攝影
天龍飯店旁櫻花滿開。記者卜敏正／攝影
天龍飯店旁櫻花滿開。記者卜敏正／攝影
天龍飯店旁櫻花滿開。記者卜敏正／攝影
關山分局向陽派出所旁富士櫻開花3成，預定1周後滿開，搭配山區飄渺雲霧，堪稱最美警所。記者卜敏正／攝影
關山分局向陽派出所旁富士櫻開花3成，預定1周後滿開，搭配山區飄渺雲霧，堪稱最美警所。記者卜敏正／攝影
天龍飯店旁櫻花滿開。記者卜敏正／攝影
天龍飯店旁櫻花滿開。記者卜敏正／攝影
天龍飯店旁櫻花滿開。記者卜敏正／攝影
天龍飯店旁櫻花滿開。記者卜敏正／攝影
天龍飯店旁櫻花滿開。記者卜敏正／攝影
天龍飯店旁櫻花滿開。記者卜敏正／攝影

櫻花 南橫 向陽

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