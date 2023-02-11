影／南橫櫻花綻放！天龍飯店滿開 向陽派出所旁富士櫻接力登場

南橫公路近期櫻花盛開，台東段天龍飯店、摩天農場旁等處，都可看到整片山櫻花綻放紅色花蕊，另關山分局向陽派出所旁富士櫻開花3成，預定1周後滿開，搭配山區飄渺雲霧，堪稱最美警所，但多路段近期邊坡修繕，上山遊客請注意管制時段。

南橫公路台東多路段近期都可看見紅色櫻花綻放，其中位於海拔781公尺的天龍飯店，飯店旁多株山櫻花全面盛開、成為最美打卡景點，到訪遊客都驚嘆「好美喔」、紛紛在飯店前紅櫻樹下拍照留念。

天龍飯店表示，廣場前櫻花每年春節後盛開，今年自2月上旬陸續綻放，近期滿開、花期約還有1周，是南橫旅遊不可錯過美景，但周邊「天龍吊橋古道」，因吊橋上邊坡古道部分路段受風雨侵蝕及地震影響，本月1日起修繕暫停開放。

另位於海拔2312公尺向陽派出所旁，周邊40株吉野櫻、八重櫻及富士櫻，近日也開始綻放緋紅花朵，其中粉紅富士櫻近期剛開花、預定1周後滿開。