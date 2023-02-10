情人節最後加碼？Miu Miu納帕軟皮革小包 甜美神助攻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
YZA粉色肩背包，11,690元。圖／Sandro提供
YZA粉色肩背包，11,690元。圖／Sandro提供

下周即將是西洋情人節，簡單的禮品總能打動對方的心，並將情意浪漫傳遞。多個精品品牌包含Miu Miu、Sandro、Qeelin，分別獻上了推薦包款、飾品、輕珠寶，將讓心意以最實用的方式，成為情感增溫的品味神隊友。

一只隨身、輕巧的包款，常是女生櫥櫃裡永遠缺少的單品。Miu Miu推薦了包含Matelassé納帕軟皮革小巧肩背包、Wander Matelassé納帕軟皮革手提肩背包、Matelassé納帕軟皮革掛肩包的多個包款設計，從白色、粉色到駝色，無論平常屬於藍色、白色或大地色系穿著，都能讓人輕鬆找到心頭好。

同樣推薦包款的法國時尚品牌Sandro則有兩款YZA粉色或粉色編織肩背包，前者擁有桃紅的甜美、後者則以粉紅、丹寧色編織而成，讓人在甜美、個性中自由選擇；想在情人身上「種」下一枚記號？Qeelin的Petite Wulu 18K玫瑰金粉紅蛋白石鑲鑽戒指，則運用玫瑰金的溫潤、對比上粉紅蛋白石的香甜，加上葫蘆般的幾何形狀、具有高辨識度，將在情人的記憶版圖裡悄悄烙印，寫下難忘的閃耀一瞬。

Matelassé納帕軟皮革小巧肩背包，57,000元。圖／Miu Miu提供
Matelassé納帕軟皮革小巧肩背包，57,000元。圖／Miu Miu提供
Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽粉紅蛋白石戒指，47,500元。圖／Qeelin提供
Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽粉紅蛋白石戒指，47,500元。圖／Qeelin提供
YZA粉色編織肩背包，12,590元。圖／Sandro提供
YZA粉色編織肩背包，12,590元。圖／Sandro提供
Matelassé納帕軟皮革掛肩包，65,000元。圖／Miu Miu提供
Matelassé納帕軟皮革掛肩包，65,000元。圖／Miu Miu提供

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