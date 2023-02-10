每款全台限量1千盒！世界棒球經典賽3月開打　萊爾富推「WBC聯名口罩」預購

第5屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC）3月8日起在台灣台中市洲際棒球場、日本東京巨蛋、美國亞利桑那州鳳凰城的大通銀行球場、美國佛羅里達州邁阿密的馬林魚球場等4地登場，萊爾富搶搭「WBC世界棒球經典賽」話題，特別與今年取得「WBC第5屆世界棒球經典賽臺灣A組的預賽隊伍」獨家口罩周邊商品授權曜群生醫合作，自2月13日至2月19日在萊爾富門市LINE社群群組（特殊門市除外）推出超商通路獨家兩款「WBC聯名口罩」預購活動，包含「WBC中華隊限量款盒裝5入曜群成人口罩」、「WBC 5款國家隊盒裝5入曜群成人口罩」，每款全台限量1,000盒，售完為止。

棒球運動在台灣風行百年歷史，不僅是台灣的國球，更在許多國人心中占有不可或缺的一席之地，隨著今年第5屆世界棒球經典賽即將開打，勢必將再掀起一波國人的棒球魂。萊爾富表示，第5屆世界棒球經典賽台灣A組預賽將於3月8日至3月12日於台中市洲際棒球場舉行，參賽隊伍包含台灣、巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴共5隊，為了讓球迷安心防疫加油，萊爾富攜手曜群生醫自2月13日至2月19日在萊爾富門市LINE社群群組（特殊門市除外）推出超商通路獨家兩款「WBC聯名口罩」預購活動，可透過門市LINE社群群組、門市店長或群組小編登記喊單「＋1」，於3月1日後再回到原購買門市付款取貨。