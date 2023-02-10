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金秀賢變身鄰家小哥？MIDO全新形象 一次滿足兩種想望
名表與明星的丰采，總是相輔相成。亞洲人氣偶像、南韓明星金秀賢日前正式與所屬代言的瑞士鐘表品牌美度（MIDO）正式續約，將成為品牌亞洲代言人並邁向第三年合作；美度日前除搶先發表23年度新品，今日再公布了由金秀賢擔綱的全新形象視覺，一斯文、一粗獷，也展現兩造共同的活力與自信。
過往作品包含《來自星星的你》、《雖然是精神病但沒關係》與《某一天》，都讓金秀賢積累了可觀的亞洲人氣，近期他更將與金智媛演出《眼淚女王》，尤其劇本出自《愛的迫降》編劇之手，也讓預計在下半登場的新劇，已經引發網路討論音浪。
本次釋出的兩張形象視覺則主打精緻路線：只見金秀賢分別以寬羅紋的簡單素T恤、黑色皮夾克，搭配了同一款Multifort M Chronometer「先鋒系列」表款的精鋼或PVD精鋼黑色款，照片中刷色的黑綠背景，更無形呼應表款的雙色漸層面盤，進而呼應金秀賢粗獷男人味與鄰家小哥哥的雙重風格DNA。
而他手上配戴的Multifort M Chronometer「先鋒系列」表款，特色首推運用了具瑞士天文台認證（COSC）的Caliber 80 Si自動上鍊機芯，以抗磁特色的矽游絲、80小時動力儲存性能，展現吻合時代的穩定與精準快節奏特色。先前表款已於台灣發表上市，並有新生代男星朱軒洋站台配戴，42毫米的精鋼表殼有銀色、黑色PVD處理兩種成色；雖然金秀賢暫未來台灣參加活動，但手上腕表已可洽詢全台美度專賣店，訂價各為40,400元或41,800元。
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