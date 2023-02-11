中和環球威秀影城送你去看「一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展」

中和環球威秀影城自開幕以來，深受影迷喜愛，為了回饋學生族群的支持，將於02/10起，特別送同學們去看展，只要身著制服或持有效學生證件購買電影票，並追蹤威秀影城instagram官方帳號(@vieshowbaby)，即可獲得現在最熱門、由倫敦設計博物館策劃，全球規模最大的《潮鞋特展》展覽票券2張。

威秀影城二月強檔好片不斷，02/10由許光漢、林柏宏、王淨主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》笑死上映，接著02/15漫威英雄第5階段首部作品《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》，02/17則有超人氣動漫新篇《「鬼滅之刃」上弦集結，前進刀匠村》上映，週週強檔一部接一部。

中和環球威秀影城以10座嶄新雷射影廳，帶給鄰近地區影迷更明亮的高畫質觀影體驗，不僅前後座位空間全部升級，滿足觀影的舒適需求，更提供多元影片內容、增加場次，讓觀眾能有更多選擇，打造出服務影迷最全面的新穎影城。其他活動詳請，請至威秀影城官方網站。

《一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展》

▍展覽日期：2022/12/22(四)-2023/3/5(日)(除夕、初一、2/28休館)

▍官方網站： https://uevent.udnfunlife.com/sneakersunboxed

▍展覽地點：中正紀念堂 2、3展廳

▍營業時間：每日10:00-18:00(最後入場及售票時間為17:30)

▍展出內容，依台北實際展出為主

中和環球威秀影城

影城地址：新北市中和區中山路三段122號4樓 (Global Mall新北中和)

服務專線：(02)8226-6063