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情人注意！夏慕尼豪氣請吃鮑魚、THE WANG端米其林和牛

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
THE WANG情人節期間限定主餐「澳洲全血和牛菲力佐煙燻牛舌」，選用珍稀澳洲品牌Kilcoy Jade全血和牛，油花分布均勻、風味鮮甜濃郁，為米其林等級的頂級和牛。圖／王品提供
THE WANG情人節期間限定主餐「澳洲全血和牛菲力佐煙燻牛舌」，選用珍稀澳洲品牌Kilcoy Jade全血和牛，油花分布均勻、風味鮮甜濃郁，為米其林等級的頂級和牛。圖／王品提供

情人節下周登場，「美食」是最好的助攻。王品集團旗下品牌餐廳獻上多種美食與活動，「夏慕尼」平日消費兩客套餐，出示活動畫面，即贈「松露鮑魚」一份，2/13起還可共享「浪漫雙人海陸極致饗宴」。「阪前和牛鐵板燒」2/11至2/14推出情人節套餐，以日本鹽漬櫻花、可可醬搭配M9和牛三吃，粉紅氛圍滿點。「THE WANG」期間限定「澳洲全血和牛」為米其林等級，僅於2/10至2/14限期提供。

王品集團旗下兩大鐵板燒品牌「夏慕尼」、「阪前和牛鐵板燒」都在情人節前夕推出應景菜色，為浪漫約會加溫。夏慕尼即日起至2/24，憑官網活動畫面，平日消費2客套餐，即招待價值776元的「松露鮑魚」一份。2/13起，限時推出「浪漫雙人海陸極致盛宴」(售價2,880元，另加10%服務費)，以鑄鐵鍋裝盛大受好評的美國Prime等級帶骨紐約客、乾煎酥脆牛筋佐當季時蔬，搭配北海道干貝及海大蝦。

「阪前和牛鐵板燒」去年12月開幕，首推「情人節限定和牛套餐」(每客售價1,880元，服務費10%另計)，僅於2/11至2/14期間銷售，將靈魂食材和牛融入西洋情人節元素，「頂級鹿兒島A5黑毛和牛」以可可酒焰燒，「澳洲M9和牛三吃」則以日本進口鹽漬櫻花、濃郁起司與可可醬搭配，帶來全新感受。同步推出限定甜品「獺祭甘酒年糕蜜紅豆」、「蜂蜜蛋糕佐草莓奶酒乳酪」。享用情人節限定和牛套餐，於社群FB/IG打卡上傳並TAG官方帳號，款待「草莓戀人生巧克力」一份。

王品旗下最頂級牛排「THE WANG」於2/10至2/14期間限定主餐「澳洲全血和牛菲力佐煙燻牛舌」，選用珍稀澳洲品牌「Kilcoy Jade」全血和牛，僅佔澳洲和牛的5%，連續兩年榮獲《澳洲和牛協會和牛競賽》全血金牌獎，油花分布均勻、風味鮮甜濃郁，為米其林等級的頂級和牛。搭配情人節專屬甜點「野莓森林帕芙洛瓦」(Pavlova)。

夏慕尼即日起至2月24日，憑官網活動畫面，平日消費2客套餐，即招待價值776元的「松露鮑魚」一份。圖／王品提供
夏慕尼即日起至2月24日，憑官網活動畫面，平日消費2客套餐，即招待價值776元的「松露鮑魚」一份。圖／王品提供
至阪前和牛鐵板燒享用情人節限定和牛套餐，於社群FBI、G打卡上傳並TAG官方帳號，將款待「草莓戀人生巧克力」一份。圖／王品提供
至阪前和牛鐵板燒享用情人節限定和牛套餐，於社群FBI、G打卡上傳並TAG官方帳號，將款待「草莓戀人生巧克力」一份。圖／王品提供

情人節 澳洲 套餐

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